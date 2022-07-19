RTEÜ’nün yeni rektörü göreve başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz göreve başladı.

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversite Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz bugün itibariyle görevine başladı.

1978 yılında Rize’de doğan ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak yüksek başarı göstererek dereceyle 2002 yılında mezun olan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne atanan en genç ‘Profesör’ olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılında dünyada ’Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ arasına giren Yılmaz, Amerika Birleşik Devletlerinde Standford Üniversitesi tarafından 2020 yılında yapılan araştırmaya göre dünyadaki en iyi bilim insanları listesine, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden 195 Türk bilim insanının yer aldı. Bu listeye girme başarısı gösteren Dr Yusuf Yılmaz, aynı zamanda klinik tıp alanında bu listede yer alabilen 28 bilim insanı arasında iken, kendi bilim dalı olan Gastroenteroloji de ise Türkiye’den yer alan tek isim olma başarısını gösterdi.