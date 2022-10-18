Robotik kodlama ile hem robot yaptı hem de el becerilerini geliştirdiler

Kastamonu’da düzenlenen Bilim Şenliğine katılan öğrenciler, robotik kodlama atölyesi standında robot yapıp el becerilerini geliştirdi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bilim Şenliği” sona erdi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler stantlarda sergilendi. Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nce (KASMEK) bilim şenliğinde stant açıldı. KASMEK altında açılan Robotik Kodlama Atölyesi tarafından açılan standı ziyaret eden öğrenciler, joistik yardımıyla robotları hareket ettirmeye çalışırken bir yandan da robotların nasıl tasarlandığı ve yazılımları hakkında bilgi aldı.

“Çocuklarımız hayal ediyor bizler ise onları hayata geçiriyoruz”

Robotik kodlama alanındaki eğitim çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “KASMEK, bizlerin üzerinde uzun zaman düşündüğümüz ve emek harcadığımız bir projedir. Çok şükür burasını hayata geçirdik. Yaklaşık 1-1,5 yıldır burası hizmette. Meslek edindirme kursları ama bunların içerisinde aklınıza gelebilecek hemen her atölye var. Saz, ud, gitar, keman, piyanodan tutunda ahşap oymacılığına robotik kodlamadan tutun da satranç kursuna kadar hemen hemen bütün uğraşıların olduğu tüm bölümlerin olduğu meslek edindirme kursları var. Aynı zamanda hem çocuklarımızı hem de ev hanımlarını özellikle düşünerek hayata geçirdiğimiz bir proje. Hem çocuklarımız bir enstrüman çalsınlar, hem zamanlarını boşuna geçirmesinler hem de Kastamonu için anlamlı olduğunu düşündüğümüz ahşap oymacılığını öğrensinler diye yaptığımız kurslardı. Bu projemizi çok şükür hayata geçirdik. Burada görüleceği üzere bilim şenliğinde öğrencilerimizle bir aradayız. Bu yıl bilim şenliğinin 4’üncüsünü düzenledik. Burada gördüğümüz bütün organizasyonların hepsinde belediyemizin imzası var. Biz çocuklarımıza güveniyoruz ve geleceğimizin onların elinde olduğunu biliyoruz. İnsan hayalleriyle birlikte bir takım hayaller kurar. Bu yüzden çocuklarımızın hayalleri bizlerin hayallerinden çok daha fazla önemli. Biz de çocuklarımızın hayallerine yön verebilirsek ve ışık tutabilirsek çok faydalı oluruz. Görüleceği üzere burada yaptığımız robotik kodlamalarla birebir fonksiyonu kontrol eden 5-6 adet robot görülüyor. Bu robotlar kumanda ile kontrol ediliyor. Bunların dışında üzerinde çalışılan bir sürü projeler daha bulunuyor. İnşallah çocuklarımızın hayal dünyası çok geniş, tabii ki gördükçe hayali ona göre kurabiliyorsunuz. Bizler de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz, tamamen kendi hayal güçleriyle robotlar tasarlıyor”

KASMEK’te görevli Yelda Doğan ise, “KASMEK olarak bilim şenliğinde stant açtık. Burada robotlarımız var, öğrencilerimizle birlikte ilkokul ve ortaokul düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Robotlarımız kitler içerisinde 850 tane yapım parçasından oluşuyor. Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmesinde, parçaları söküp takarak tasarımları yapmalarını sağlıyoruz. Hem kodlamalarını yapıyoruz hem de joistik kontrolü ile öğrencilerimizin robotları hareket ettirmelerini sağlıyoruz. Robotik kodlama aslında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin gelişimlerine çok etki ediyor. 7-11 yaş arasındaki öğrenciler, somut işlemler dönemi öğrencileri, bir sonraki işlemleri soyut işlemleri kapsıyor. Öğrencilerimiz için robotik kodlama da algoritma yapmak, bir program yapmak ve robotlara hareket vermek soyut kavramları somutlaştırmalarında yardımcı oluyor. Aslında hemen hemen öğrencilerin bir algoritma sayesinde planlı hareketleri vermesini sağlıyor robotlara. Robotlar çok gazla ilgilerini çekiyor öğrencilerin, birde hayal güçleriyle yapıyorlar. Öğrencilerimiz kendilerine özgü tasarımlar yapıyor. Belli bir başlık altına tabi kalmadan kendileri robotlarını istedikleri görevi ve istedikleri parçayı ekleyerek kendi tasarımlarını yapabiliyorlar. Bunlar tamamen öğrencilerimizin hayal güçlerine kalmış tasarımlar” diye konuştu.

Öğrenciler, bilim şenliğinde hem eğlendi hem öğrendi

Standı ziyaret eden Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencisi Sıla Güneş ise, “Bugün bilim şenliğine okulumuz ile öğretmenlerimizle birlikle geldik. Burası gerçekten çok güzel. Arkadaşlarımızla birlikte burada stantları ziyaret ederek çok güzel geziler yapıyoruz. Burada rüzgarın hareket oluşumu vardı, belediye standında da robotu hareket ettirmeye çalıştık. Arabalar yaptık, çok güzel etkinlikler oldu” şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencisi Nisa Özvatan da robotik kodlama standının ilgilerini çektiğini ifade ederek, “Bilim şenliğine geldik. Burada bir sürü deney yaptık. Çok güzel oldu, teşekkür ediyorum herkese. Robotik kodlama standını çok güzel buldum. Birkaç tane robotik kodlama ile robotlar yapılmış, onları hareket ettirdik. Çok güzeldi” ifadelerini kullandı.