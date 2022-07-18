Robot eller çocukların yüzünü güldürdü

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinde sağladığı iş birlikleri ile öncelikle çocuklar olmak üzere, el ve parmak protez ihtiyacı duyan bireylere 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel ölçü ve niteliklerde üretilen, ekonomik ve kullanılabilir mekanik elleri ihtiyaç duyanlarla ücretsiz olarak paylaşan Robotel Derneği, bu defa Bursa’da Nilüfer Belediyesi iş birliği ile anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirdi.

Robotel Derneği tarafından daha önce ölçü alınarak üretilen mekanik robot eller, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada ihtiyaç duyan çocuklara verildi. Robot ellerle hareket özgürlükleri artan çocuklar, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Nilüfer Belediyesi Robotel Derneği ile imzaladığı protokol anlaşmasında bu tür çalışmalara devam edecek. Bursa’da yaşayan dezavantajlı bireylere ulaşılması hedeflenen iş birliğiyle, öncelikle çocuklar olmak üzere parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayan bireylere, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üretilecek. Ekonomik ve kullanılabilir mekanik eller, ihtiyaç duyanlara ücretsiz verilecek.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, eğitim verme, aile etkinliklerini düzenleme, model üretme ve montaj işlemleri için dernek gönüllülerinin Bursa’daki buluşma noktası olacak. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren; Sosyal Girişimcilik Merkezi, İnovasyon Merkezi ve Atölye Nilüfer’de yürütülecek çalışmalarla kişiye özel tasarımlarda 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle, kişiye özel mekanik eller üretilecek ve ihtiyaç duyanlarla buluşturulacak. Bu çalışmalarda kullanılan malzemelerin erişilebilir ve ekonomik olması avantajı kullanılacak.

Robotel Derneği ile iş birliği protokolü imzalayan Nilüfer Belediyesi, bu protokol ile sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda paydaşların etkin katılımı ile sosyal inovasyon algısının geliştirilerek yenilikçi hizmetlerle “Yeni Nesil Belediyecilik” anlayışına katkı sağlamayı hedefliyor.