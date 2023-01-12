Rize’de öğrenciler Matematiği eğlenerek öğrenecek

Rize’de Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılan Matematik Merkezi öğrencilerin hizmetine açıldı.

Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesinde bulunan Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde Rize Matematik Seferberliği çerçevesinde okulda Matematik Merkezi kuruldu. Kurulan Matematik Merkezinde okul öncesinden Lise öğrencileri Matematik konularını 91 tane istasyonda öğrenecek. Öğrenciler aynı zamanda okulda bulunan 350 tane Matematik öğretici oyunla bildiklerini pekiştirecek. Yapılan Matematik Merkezinin açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Matematik Merkezinin açılışında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Rizemiz eğitim konusunda bizi çok memnun eden bir ilimizdir. Sadece son 2 haftada kütüphanelerin yapımı, okullara destek veriliyor. Bazı sağlık hizmetlerinin yenilenmesi için birçok hayır severimle birlikte protokol imzaladık. Bu bizi devlet adamı olarak mutlu ediyor. Biz bu projeleri rahatlıkla yapabilen bir devletiz ama işin içinde hayırsever ve yardım sever insanlar olunca o yatırımın daha fazla sahiplendiğine tanık oluyoruz. Bilim sanat merkezi Her türlü faaliyetini gururla takip ettiğim bir yer. Burada ki öğrencilerimizle çok sık bilim şenliklerinde, Teknofestlere katılımlarıyla, performanslarıyla, ödülleriyle görüyoruz. Bu ödüller, dereceler tatlının kaymağı gibi oluyor. Açılacak Matematik merkezi eğitim camiamıza, hizmet alacaklara ve hizmet vereceklere hayırlı olmasını canı gönülden temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan Matematik Merkezinin sadece Rize’den değil çevre illerdeki öğrencilerinde faydalanmasını istediklerini ifade eden projenin yardım severlerinden Hidayet Toptan, "Ufak bir külfetle biz bu işin içine dahil olmuş olduk. Biz güzel bir laboratuvar kurduk. Bu tarz projelerin Türkiye genelinde en büyük sıkıntılarından biri sürdürülebilirlik olmasıdır. O yüzden Sayın Valimizden, Milli Eğitim Müdürümüzden, okul yönetimimize bu konuda desteklerini rica ediyorum. Bir öğrenci bile kazansak bizim için kardır diye başladığımız bu projede istiyoruz ki sadece Rize’den değil, çevre illerden de öğrenciler faydalansın" ifadelerini kullandı.