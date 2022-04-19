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Rize’de lise öğrencileri okullarında kendi ekmeğini kendisi pişirecek

Rize’de ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Ekrem Orhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (REOMTAL) öğrencilerin kendi ekmeklerini kendileri üreterek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak amacıyla kurulan fırının açılışı gerçekleştirildi.

Eğitim 19.04.2022, 15:55
Rize’de lise öğrencileri okullarında kendi ekmeğini kendisi pişirecek

Rize’de ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Ekrem Orhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (REOMTAL) öğrencilerin kendi ekmeklerini kendileri üreterek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak amacıyla kurulan fırının açılışı gerçekleştirildi.

Okulda öğrencilerin hamur işlerini öğrenebilmesi için fırın kuruldu. Hayallerini gerçekleştirmek için meslek okuluna gelen öğrenciler burada mutfaklarda ve konaklama alanında kendilerini geliştiriyorlar. Okulun yeni projesi olarak kurulan fırının açılışı Rize Valisi Kemal Çeber’in katılımlarıyla gerçekleşti.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında kurulan fırın ile yapılacak ekmeklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağının altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber “Her bir meslek lisemiz kendi ilgi alanı ve eğitim verdiği alanda, başta kendi bulunduğu mahalle olmak üzere gitgide genişleyen bir çevreyle bulunduğu ilçeye veya ile hizmet veriyor. Meslek lisesinde ayakkabı üzerine bir eğitim öğretim veriliyorsa orada ihtiyaç sahibi insanların ayakkabısını tamir ediyor. Meslek lisesinde marangozlukla ilgili bölüm varsa o yerde bulunan ihtiyaç sahibi insanların o tip ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazen de böyle kurduğumuz fırınlarla yapıyoruz. Biz burada bu ekmekleri üreteceğiz hem ihtiyacı olan yurtlarımıza, pansiyonlarımıza vereceğiz hem de ihtiyaç sahibi insanlara da buradan ekmekleri ulaştırmış olacağız. Burada amaç eğitim öğretim veren kurumlarımızın meslek liselilerimizin bulundukları muhitte aynı zamanda hizmet kurumuna dönüşmesi. Orada ihtiyaçları gideren bir mekanizmalardan biri haline dönüşmesi ve verebildiği kadar hizmeti verebilmesi. Hem bu sayede meslek liselerimiz çok faydalı bir iş yapıyor. Hem öğrencilerimizin aldığı eğitimin somut karşılığını vermiş oluyor. Hem de başta ihtiyaç sahipleri mağdur aileler olmak üzere herkes bu hizmetten faydalanmış oluyor. Rize’mizde bugüne kadar bine yakın hanede 2 bine yakın insanın faydalandığı şekilde ve bin 500’e yakın öğrencinin katıldığı şekilde biz bu hizmetleri verdik. Bu fırınla beraber artık bu hizmetleri çok daha hızlandırmış olacağız” dedi.

Gönüllü eğitmen oldu

Okula fırının kurulmasıyla 13 yaşından bugüne fırıncılık yapan 49 yaşındaki Fikri Yılmaz, babadan kalan mesleğinin sürdürülebilmesi için gönüllü olarak eğitimci oldu. Gönüllü olarak öğrencilere ekmek, pide gibi hamur işlerinden yapılacak ürünleri gösteren Yılmaz, öğretmenler ve öğrencilere ekmeğin nasıl yapılacağını öğrettiğini belirterek “13 yaşımdan beri bu mesleği yapıyorum. Bu meslek bize dededen gelen bir meslek. Amcalarım ve babamda fırıncı olduğundan dolayı küçük yaştan beri mu mesleği devam ettiriyoruz. Bize ricada bulundular burada yardım etmek için bende gönüllü olarak geldim. Hem buradaki hocalarımıza hem de buradaki öğrencilerimize elimizde ki bilgileri öğretmek. Bu işi kendileri yapabileceği zamana kadar elimizden geldiğince yardım edeceğiz. İlerde aynı bizim gibi bu işi tek başına yapabilecekler. Amacımız burada kaliteli, düzgün işinin ehli kişiler yetiştirmek istiyoruz. Ekmeğin baştan sona kadar ne gerekiyorsa onları gösteriyoruz. Fırında ne kadar süre pişeceğiyle beraber kısacası biz imalatı öğrencilere öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Dede mesleğini okulda öğreniyor

Okulun eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Halil Ulubay dededen kalma mesleğini yapabilmek için bu okula geldiğini söyleyerek, "Bu okulda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu okulda konaklama dersleri, temel yiyecek, mutfak derslerimiz, sunum derslerimiz ve müşteriye nasıl hitap etmemiz gerektiğin dair bir mesleğimiz var. Burada ekmeğimizin ve yemeklerimizin aşamalarını ve tekniklerini öğreniyoruz. Bütün hocalarımız bize bir şey öğretmek için çaba gösteriyor. Bizi üniversiteye göndermeye çalışıyorlar. Üniversiteden sonra büyük aşçı veya büyük restoranların patronları olabileceğiz. Bende dededen gelme bir meslek olarak bu işi yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Lise birinci sınıf öğrencisi olan Nursena Aksu da okuduğu okula çocukluk hayali olan şef olmak için geldiğini belirterek, "Bu okula çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için geldim. Gerçekten sevdiğim bir okul. Yabancı dil ağırlıklı çalışıyoruz genelde. Bu zamana kadar çorbalardan hamur işlerine kadar gerçekte çok şey öğrendik. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak istiyorum. Öncelikle Osmanlı mutfağını tatbikîde. Hedefim büyük bir restoranda veya büyük bir otelde şef olmak. Biz burada hamur işlerinin püf noktalarını öğreniyoruz. Diğer ürünlerin tabaklama ve sunumunu öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezun olduğu okulda aşçılık öğretiyor

Mezun olduğu okulda aşçılık yapan Hayriye Baki Köse ise amaçlarının mezun olduğu okulda öğrencilere bir şeyler kazandırmak olduğunu söyleyerek, "16 yıldır Turizm Otelcilik Meslek Lisesi aşçısıyım. Aynı zamanda 1997 şu anda aşçı olarak çalıştığım okuldan mezun oldum. Mezun olduktan sonra Üniversitede Gastronomi okudum. Okulu bitirdikten sonra Allah burada bir iş kapısı açtı bana. Burada öğrencilerle beraber öğretmenlerle beraber bu işi yürütüyoruz. Ben normalde öğrenci mutfağında çalışıyorum. Bu fırın yeni bir proje heyecan verici bir proje. Benim içinde ilk olacak. Öğrencilerle beraber, öğretmenlerimizin eşliğinde ekmekleri çıkaracağız. Hamur çok zevkli bir şey. Kokusu çok güzel, tutumu çok güzel ama tecrübeye tekabül bir olay. Şuan hayallerimin mesleğindeyim ve mezun olduğum okulda mezun olacak öğrencilerle beraber çalışma fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

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