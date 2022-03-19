Rize’de hafta sonu açık eğitim kurumlarında kar tatili

Rize’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu açık eğitim kurumları 2 gün süreyle tatil edildi.

Rize’nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 19-20 Mart 2022 tarihlerinde günü eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verilmesine, ayrıca; 19- 20 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulaması ile 19 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan MTSK direksiyon eğitim sınavının ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.