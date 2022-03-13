Rize’de eğitime kar engeli

Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Rize’de Cuma günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü için de eğitime bir gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.