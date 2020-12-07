Rimena Yurtdışı Eğitim, Bulgaristan’daki eğitimi değerlendirdi

Merkezi İstanbul’da bulunan Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, Bulgaristan’daki eğitim imkanları ile ilgili bilgi verdi.

Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Dalmış, günümüz şartlarında Türkiye’de iyi bir üniversite okumak için iyi puan almanın gerektiğini söyledi. Türkiye’de tıp okumak isteyenlerin yüksek puan alma Yükseköğretim Kurumunun belli puan şartı olduğunu aktaran Dalmış, “Bu yüzden, birçok kişi hayalini kurduğu bölümden vazgeçmek zorunda kalıyor. Ancak, öğrencilerin bu gibi durumlarda yurtdışı eğitim seçeneklerini düşünmesi gerekir. Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan’da öğrencilerin istedikleri bölümü belli şartları yerine getirerek okuması mümkün. Bulgaristan üniversiteleri, birçok açıdan avantajlıdır. Her şeyden önce, komşu ülke olması, öğrenciler adına faydalı bir detaydır. Bu sayede, öğrencilerin yabancı olmadıkları ve Türklere karşı pozitif davranışların sergilendiği bir kültürde okumaları söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaşım imkanlarının son derece gelişmiş olduğunu söylemek gerekir. Havayolu, karayolu veya demiryolu ile bu iki ülke arasında ulaşım sağlanabilir. Bulgaristan’daki üniversitelerin eğitim kalitesi de son derece iyi. Lisans eğitiminde Türkiye’den farksız bir eğitim kalitesi göze çarpmaktadır” dedi.

"Bulgaristan’daki üniversitelerden mezun öğrencilerin diploması, Avrupa’da geçerlidir"

Bulgaristan’daki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diplomasının Avrupa’da geçerli olduğunu dile getiren Dalmış, “Bulgaristan’a üniversite için gelen öğrencilerin ilk yıl dil eğitimi alması gerekiyor. Hazırlık senesinde öğrencilerin hem dil becerilerini geliştirmesi hem de ülkeye uyum sağlamaları söz konusu olmaktadır. Bulgaristan’da birçok şehirde üniversite okumak mümkün. Başkent Sofya başta olmak üzere Plovdiv, Varna, Plevne, Stara Zagora şehirlerinde üniversite okumak mümkündür. Bulgaristan’da üniversite okumayı düşünenlerin yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasıyla çalışması son derece doğru bir karar olacaktır. Bu noktada, Rimena Yurtdışı Eğitim, öğrencilerin havaalanında karşılanmasından başlayarak kalacakları yerlere yerleştirilmesi ve diğer tüm hususlarda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi almak isteyenler firmamızla iletişime geçebilirler” diye konuştu.