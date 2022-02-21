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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.
Sağlık Bakanı Koca: “Tekirdağ’da meydana gelen depremde İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır”
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.
Eğitim 21.02.2022, 01:13
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.