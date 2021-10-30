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Rektör ve öğrencilerden şafak vaktinde doğa yürüyüşü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde rektör ve öğrenciler şafak vakti doğa yürüyüşü yaptı.

Eğitim 30.10.2021, 10:57
Rektör ve öğrencilerden şafak vaktinde doğa yürüyüşü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde rektör ve öğrenciler şafak vakti doğa yürüyüşü yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için Kurupelit Kampüsü’nde doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 07.00’de Rektörlük İstasyonu mevkisinde bir araya gelen öğrenciler OMÜ Vakfı Koleji önünden Diş Hekimliği Fakültesi yakınına uzanan yolda yürüyüş yaptı. Yürüyüşe OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katılarak öğrencilerle birlikte üniversite kampüsünün güzelliğini yaşadı. Yürüyüş sonunda üniversite öğrencilerine çay ve simit ikramı yapıldı. Rektör Ünal öğrencilerle sohbet ortamında bir araya gelerek sorularını da cevapladı.

"Diploma artık iş görmeyecek"

Öğrencilere üniversitedeki yıllarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Ünal, “Bir şeyin peşindeyseniz, istiyorsanız yaparsınız. Ama istemeniz gerekiyor. Bunda da samimi olmanız gerekiyor. Benim size okulla alakalı söyleyeceğim küçük bir nokta var. O da şu: Hangi bölümde okursanız okuyun ama Türkiye’nin geldiği bir nokta var. Bu senenin fiili olarak bize gösterdiği doluluk oranlarıyla alakalı bir durum var. Mezun olduğunuzda ne yapmak istediğiniz ne olmak istediğinize şimdiden karar verin. 4. sınıfa geldiğinizde ‘sonu gözüktü artık deniz tükendi ya şimdi ne yapacağız, şimdi ne olacak’ diye bir telaşa kapılmak ve daha sonra da kendi kendinizle hayıflanma çatışmak ya da bir yerleri suçlayarak kendinizi anlamlı kılmak veya ifade etmek zorunda kalmamak için bugün bir hayal kurun. Ve nerede olmak istiyorsanız bunun gereklerini yerine getirin. Diploma artık iş görmeyecek söylemek istediğim şey bu arkadaşlar. Hangi bölümü bitirirseniz bitirin. Diploma iş görmeyecek. Diplomanın üzerinde yeterlilikler oluşturmanız gerekiyor. İstihdam alanına gittiğinizde sizden ne beklendiğini bugün fark etmeniz gerekiyor. ‘Benden ne bekleniyor. Ben bunu nasıl gerçekleştirebilirim’. Her birimizin ailesi farklı. Aynı aileden gelmedik. Sosyal imkanlarımız hepimizin farklı. Ama bugün şartlarımız eşit hatta siz eksiğinizi fark ederseniz fark etmeyenden çok daha iyi bir noktaya gelme imkanınız var. Bu noktada biz size destek olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Üniversitede daha çok etkinlik yapmayı planladıklarını belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu ise “Kültürel açılımınızı planlamak adına ne varsa planlayacağız. Hocalarımız yurtlara sizlerle birlikte gelecek. Beraber yine doğa yürüyüşleri yapılacak. Burada çok harika bir göletimiz var. Orada etkinliklerimiz olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ikinci eviniz olacak. Birinci eviniz anneniz babanızın yuvası. Burası ondan daha aşağı kalmayacak” şekline konuştu.

Etkinlik simit ve çay ikramının ardından sona erdi.

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