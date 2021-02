Rektör Ünüvar, öğrencilerin problemlerini ve taleplerini dinledi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları yöneticileri ile bir araya gelerek; pandemi sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana öğrencilerle onlarca çevrim içi toplantı gerçekleştiren Rektör Ünüvar, öğrenci temsilcileriyle yüz yüze toplantıda buluştu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşen Apaydın, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Çağdaş Yurt’un da katılımıyla Ankara Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıların ilk konuğu, Tıp Fakültesi Öğrencisi Halit Beşrek başkanlığındaki Öğrenci Konseyi oldu. Konsey yönetiminde yer alan öğrenciler tek tek söz alarak, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların yanı sıra öğrencilerin üniversite yönetiminden beklentilerini dile getirdi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Halit Beşrek, 20 yıllık geçmişe sahip Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyinin, 400’e yakın gönüllüsüyle diğer üniversitelerin öğrenci konseylerine göre etkinlik bakımından çok daha aktif olduğunu belirtti. Öğrenci Konseyi Yönetimi olarak en büyük şanssızlıklarının pandemi olduğunu kaydeden Beşrek, “Biz göreve geldikten 3 ay sonra pandemi başladı. O 3 aylık süreçte çok önemli faaliyetler yaptık. Aslında çok heyecanlıydık, çok aktiftik ama pandemi süreci buna birazcık ket vurmuş oldu. Ancak durmadık, faaliyetlerimize online platformlarda devam ettik. Fotoğraf yarışmaları, satranç turnuvaları gibi etkinliklerle arkadaşlarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Umarız pandemi bir an önce biter, yüz yüze faaliyetlerimize yeniden başlarız. Belki pandemi sürecinde sizlerle bir araya gelemedik ama sizler gerek online derslerde gerek dijital sohbetlerde desteğinizi her daim gösterdiniz. Bunun için siz değerli rektörümüze ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 70 binin üzerinde öğrencisi, 300 binin üzerinde mezunu bulunan Ankara Üniversitesinin, kurulduğu günden bu yana hem ülkemize hem insanlığa hizmet eden çok önemli bilim insanları yetiştirdiğini vurguladı. Öğrenci Konseyinden, ulaşabildikleri her yerde Ankara Üniversitesini anlatmalarını isteyen Ünüvar, “Ben gençlerle sohbet etmeyi çok severim. Bugün de çok güzel bir sohbet oldu. Her zaman şunu söylerim; enerji ile tecrübe daima bir arada olmalı. Çünkü tecrübe her şeyi yapmayı düşünür ama enerjisi yetmez; enerji her şeyi yapmak ister ama tecrübesi yetmez. Dolayısıyla tecrübe ile enerjiyi birleştirmek lazım. Dile getirdiğiniz taleplerle ilgili elimizden geleni yapacağız. Bütün çabamız bunun için” şeklinde konuştu.

Rektör Ünüvar, daha sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Öğrenci Topluluklarından 25’inin başkan ve yöneticilerini tek tek dinledi.

Öğrenci Topluluklarını çok önemsediğini ve toplantıya katılanların her birinin geniş bir ilgi ve etki alanına sahip olduğunu bildiğini ifade eden Ünüvar, şunları söyledi:

“Bizler üniversitelerin sadece eğitim, araştırma ve derslerden ibaret olmadığını biliyoruz. Nihayetinde üniversiteler, özellikle genç kitleler için önemli bir yaşam alanı. Burada bir sosyal etkileşim var, arkadaşlık var, bu sosyal etkileşimin oluşturduğu ilişki ağı var. Öğrencilerin esasında o sosyal hayatla bağlantısını kuran en temel enstrümanlardan birisi de bu Öğrenci Toplulukları. Ankara Üniversitesi de Türkiye’de Öğrenci Toplulukları bakımından belki de en zengin üniversite.”

Her biri farklı alanda faaliyet gösteren Öğrenci Topluluklarının, gerek akademik kadro ile öğrenci arasında gerekse Ankara Üniversitesi ile toplum arasında köprü görevi gördüğünün altını çizen Ünüvar, “Bu topluluklar sayesinde öğrencilerimiz pek çok alanda birikimlerini ifade etme, enerjilerini atma ve yeteneklerini gösterme imkânı buluyorlar. Sizler, yönettiğiniz bu topluluklarla belki de bizim yapamadığımız ya da eksik yaptığımız bir alanı dolduruyorsunuz” diye konuştu.

Öğrenci Topluluğu başkanlarının aktardığı taleplerle ilgili görüşlerini de dile getiren Rektör Ünüvar, “Bize ilettiğiniz her taleple ilgili ‘muhakkak yerine getireceğiz’ diyemem ama ‘muhakkak ilgileneceğiz’ diyebilirim. Notlarımızı aldık. Gerekli adımları atacağız. Takdir edersiniz ki imkânlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. İhtiyaçları karşılamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak çalışmak, gayret etmek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.