Rektör Ünal: "Yabancı Diller Yüksekokulu motor görevi üstlenmeli"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Üniversitenin geleceği için kaliteli eğitim sistemini güçlendirecek altyapı çalışmasını yüksekokul ile birlikte hayata geçireceğiz. Özellikle Yabancı Diller Yüksekokulunun bölüm olarak motor görevi üstlenmesi gerekiyor" dedi.

OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılan devir teslim töreniyle Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Prof. Dr. Nalan Kızıltan’dan müdürlük görevini devraldı. Devir teslim töreninde yabancı dilin eğitimdeki önemine değinen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitenin yabancı diller politikasını değiştirmek ve bu politikayı takip etmek için strateji çalışmaları yaptık. Üniversitenin geleceği için kaliteli eğitim sistemini güçlendirecek altyapı çalışmasını yüksekokul ile birlikte hayata geçireceğiz. Özellikle Yabancı Diller Yüksekokulunun bölüm olarak motor görevi üstlenmesi gerekiyor. Çünkü bilginin üretildiği; üretilen bilginin servis edilmesi yabancı dil ile mümkün. Üniversitedeki genel sorun olarak yabancı dili belki sınavda geliştiriyoruz, sınavda yüksek puanlar alıyoruz. Gerçekten üniversitenin ortalaması bu anlamda çok yüksek. Ama yabancı dil iletişimde ve diğer birtakım kavramsal çalışmalarda dil ne kadar kullanılıyora gelirsek bu noktada zayıf kaldığımızın farkındayız. Ümit ediyoruz önümüzdeki zaman içerisinde yabancı bir dilin asıl misyonunu üsteleneceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Nalan Kızıltan da hizmetleri sırasından her zaman desteklerini yanında hissettiği Rektör Ünal ve üst yönetime teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Kızıltan, “Gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu bir eğitim yolu, yeni görevinde bayrağı devir alan Emre hocama başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Müdür Doç. Dr. Emrah Ekmekçi ise üstlendiği sorumluğunun bilincinde olduklarını vurgulayarak bundan sonraki süreçte Üniversiteyi yabancı dil alanında daha üst seviye çıkaracaklarının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yüksekokulun gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Müdür Prof. Dr. Nalan Kızıltan’a teşekkür ederken, müdürlük görevini üstlenen Doç. Dr. Emrah Ekmekçi’ye de yeni görevinde muvaffakiyet diledi.