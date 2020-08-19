Rektör Ünal rektörlük mazbatasını aldı
14 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ OLARAK ATANAN VE 17 AĞUSTOS 2020’DE GÖREVİ DEVRALAN PROF. DR. YAVUZ ÜNAL, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TÖRENDE REKTÖRLÜK MAZBATASINI ALDI.
14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü olarak atanan ve 17 Ağustos 2020’de görevi devralan Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.
Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç tarafından takdim edilen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu önemli görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyenlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. OMÜ Rektörü olarak ülkemiz ve ilimiz için çalışacak olmaktan kıvanç duymaktayım” dedi.
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç da Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25