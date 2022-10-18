Rektör Ünal: “OMÜ’ye ait bir tarz oluşturmak istiyoruz’

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’ye ait bir tarz oluşturmak istediklerini belirterek, “OMÜ mezunları aranan bireyler olacak” dedi.

OMÜ bünyesindeki bölüm ve programlara 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programları başladı. Oryantasyon programında konuşan Rektör Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kendisini revize ettiğini belirterek, “Yarım asırlık bir üniversiteyiz ve kendisini revize etmiş bir üniversiteyiz. Öğrenciyi, öğrencinin gelişimini merkeze alarak bütün imkanlarını seferber etmiş, sistemi düzeltmiş, ölçme değerlendirmesini yeniden planlamış ve gelecekle alakalı net karar veren hem öğrenci açısından hem akademik personel açısından net kararları olan ilkeleri olan mevzuatını ve bütün yönetmeliğini yönergesini ve benzerini gözden geçirmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Geçmişte bu böyleydi ama artık böyle olmayacak çok açık bir şekilde söylüyorum. Buradaki temel hedefimiz değerli arkadaşlar, biz her birinizin bu toplumda aranan bireyler olarak eğitici veya başka bir şey ne olacaksanız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kimliğiyle fark atması ve bu farkında fark edilmiş olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bilgiyi öğreneceksiniz fakat beceriye dönüştüreceksiniz”

Temel hedefin bilgi değil, bilginin beceriye dönüşmesi olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Bunun içinde eğer dersin içinde o dersin uygulaması varsa ya da bu mesleğin bir stajı varsa ve bununda farklı zamanlarda gerçek deneyimler olarak ortaya çıkması gerekiyorsa biz bunun takipçisi olacağız. Dolayısıyla sizden birinci istediğimiz şey bilgi evet bunu öğrenmek zorundasınız ama bilginin çok hızlı değiştiğini de bilmelisiniz. Dolaysıyla öğrenmeyi de öğrenmek gerekiyor. Burada neler yapıldığına ve neler hedeflendiğiyle alakalı kısa bir bilgi vereyim. Yapılan 2 şey var. Bunlardan birisi eğitimin baştan aşağı gözden geçirilmesiydi ve bu yapıldı. Ancak süreç durmayacak. Bu sürecin durmaması gerekiyor. Çünkü hayat değişiyor, değişim çok hızlı gerçekleşiyor. Burada temel hedef gelecek. Siz buradan mezun olduğunuzda birçok bilgi sistemden kalkacak ve teknolojide eskimiş olacak. Dolaysıyla bizim de sizinle ilgili kurduğumuz hayal en az 5 yıllık bir hayal. 5 yıl, 10 yıl sonrasını yönetmekle alakalı burada sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Ancak sizden gelen makul gerçekçi talepler süreci olumlu kılar. Bundan sonraki süreçle alakalı bizi rahatlatabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“OMÜ’ye ait bir tarz oluşturmak istiyoruz”

Amaçlarının OMÜ’ye ait bir tarz oluşturmak olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Burada arzu ettiğimiz şey yeterlilikler çerçevesini esas almak ve bunu sağlamak. Bunun üzerinde OMü’ye ait bir tarz oluşturmak. Nasıl ‘ODTÜ, İTÜ mezunuyum’ diyorsanız, burada bir ayrıcalık görüyorsanız yani o bilginin size avantaj sağlayacağını düşünüyorsunuz. Biz de OMÜ’yü biraz daha güçlü etkisi olan bir kavrama dönüştürmek istiyoruz. Bundan sonra OMÜ bilinçli olarak bizim arkadaşlarımız tarafından mezunlarımız tarafından bunun telaffuz edilmesi bu konuda da gurur duyulması, aidiyeti güçlü bir nesli ortaya çıkan bir nesil istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız dil dersini geçmek değil, dil bilmeniz”

Rektör Ünal, öğrencilere, “OMÜ’de bölümü yüzde 30 yabancı dil olan ve yüzde 100’ü yabancı dil olan bölümlerden B2 seviyesinde dil yeterliliği bekliyoruz. Eğer yüzde 30 ve yüzde 100 yabancı dil isteği eğitimi yoksa bu durumda B1 düzeyinde dil yeterliliği istiyoruz. Burada dil yeterliliği önemli. Geçmekten bahsetmiyorum dil bilmenizden bahsediyorum” diyerek konuya atfettiği ehemmiyeti vurguladı.

“Bizi taleplerinizle zorlayın”

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ise öğrencilere hitaben konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle büyük bir aileye dahil oldunuz. Yaklaşık 54 bin öğrencisiyle ve çalışanlarıyla 60 bin kişilik bir aileye dahil oldunuz ve hoş geldiniz. Bu ailenin içerisinde bizim gibi yöneticiler, hocalarınız başta olmak üzere sizin gelişiminizden sorumlu bunu dert edinmiş yük edinmiş ve ömürlerini buna adamış insanlar var. Bugün itibariyle 35 bin öğrenciniz eğitim görüyor olacak. Yeni yurtlarımız bittiğinde de yaklaşık 10 bin öğrencimiz ana kampüste oturuyor olacak. Bu aslında birçok ilçenin nüfusundan daha fazla bütçe olarak da küçük illerin üzerinde bütçe ile döndürülen bir hizmet bir faaliyet olarak karşınızda duruyor. Burada sizi neler karşılayacak yavaş yavaş aslında görmüş oldunuz. Büyük olmanın avantajı olduğu gibi büyük olmanın dezavantajları ve bir takım eksikleri olabileceğini fark etmiş olmalısınız. Bizim sizden talebimiz bu büyük ailenin yönetiminde büyük ailelerin büyük kalmasında ve büyümesinde bize yardımcı olmanız. Çok açık bir öneride bulunacağım. Bizi lütfen taleplerinizle zorlayınız. Kuru kuruya lafla değil öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı olarak bu talepte bulunuyoruz. Bizi zorlamazsanız biz mevcudu da koruyamayız. Bu zorlama sadece lafla değil siz de taşın altına yükün altına elinizi koyarak, omuz vererek bu yüke dahil olmak şartıyla bu yükü taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Birtakım sorunlarımız olduğu zaman birlikte çözelim. Sizler birer hizmet alan değil aynı zamanda hizmeti geliştiren kişilersiniz. Şunu unutmayalım ki hayatınızdaki en önemli kırılım burada gerçekleşecek. Branşınız, alanınız ne olursa olsun en önemli kırılım dostluklarınızın en kıymetlileri burada oluşacak. Ve aynı zamanda hayata bakışınız burada şekillenecek. Bundan dolayı üniversitemizin her türlü imkanından yararlanmanızı tavsiye ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından birim tanıtım sunumlarına geçildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Mezunlar Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın, akademisyenler ve birçok öğrenci katıldı.

17-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek oryantasyon ile yükseköğretim programlarına başlayan öğrencilerin OMÜ ve Samsun hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak nitelikli ve psiko-sosyal yönden etkili bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Oryantasyon programında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi; öğrencilerimize sağladıkları imkânlar hakkında tanıtıcı bilgi içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Oryantasyon programında ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Genç Yeşilay ve Genç Kızılay tarafından OMÜ AKM fuaye alanında stant açılarak öğrencilere bilgilendirme yapılıyor.