Rektör Ünal: “OMÜ’de tarihi karar”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’de tarihi karar: İlk etapta 5 ameliyathane 1 Ekim itibariyle cumartesi günleri hizmete açıldı. Ardından mesai saatleri dışında randevulu teşhis ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanacaktır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “OMÜ’de tarihi karar: İlk etapta 5 ameliyathane 1 Ekim itibariyle cumartesi günleri hizmete açıldı. Ardından mesai saatleri dışında randevulu teşhis ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanacaktır. Fedakarlıkları nedeniyle, katkı veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.