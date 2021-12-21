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Rektör Ünal: “OMÜ Tıp Fakültesi Türkiye’de ilk 10’da yer almalı”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimince, revizyon çalışmalarında Tıp Fakültesi’nin geldiği aşamayı değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ Tıp Fakültesi’nin Türkiye’deki sıralaması ilk 10’da yer almalı” dedi.

Eğitim 21.12.2021, 16:03
Rektör Ünal: “OMÜ Tıp Fakültesi Türkiye’de ilk 10’da yer almalı”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimince, revizyon çalışmalarında Tıp Fakültesi’nin geldiği aşamayı değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ Tıp Fakültesi’nin Türkiye’deki sıralaması ilk 10’da yer almalı” dedi.

Revizyon çalışmalarının eğitim-öğretim boyutuna değinen Prof. Dr. Ünal, OMÜ mezunlarının, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayabilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Fakülteyi kazanan öğrencilerin ne kadarı ilk üç tercihte OMÜ’yü yazdı. Ve mezunlarımızın bizler için geriye dönük nasıl değerlendirmelerde bulunuyor. Bu alanlar eğitim kalitesini artırmada önemli noktalar. Ayrıca fakülte coğrafi konum açısından önemli bir yerde duruyor ama bu kentin ya da bölgenin çekim gücüyle öğrenci alabiliyor mu? Bütün bu göstergelerin dikkate alınması gerekiyor. OMÜ Tıp Fakültesi’nin başarı sıralaması nerede dediğimizde ise bu kadro ile Türkiye’deki sıralaması ilk 10’da yer almalı bunun içinde kendimize bir hedef koymalıyız ve bu doğrultuda çalışmalıyız. Ne kadar aranan bir mezun verebiliyorsak bu durum, OMÜ’nün direkt marka değeriyle ilgili bir sonucu gözler önüne sermektedir. OMÜ, marka değeri olan bir kurum ama bu değerin güçlendirilmesi gerekiyor. En güçlü olduğumuz alanlardan biri de tıp. Zira, Tıp Fakültesi hem dışarıya bakan yüzümüz hem de akademik kadro açısından en güçlü olduğumuz fakültelerden biri. Ama burada önemli olan; OMÜ Tıp Fakültesi’nin, emsalleri arasındaki pozisyonu. Önümüzde rakamsal gerçeklikler var ve bu verilere bakıp ne yapmamız gerektiğini kararlaştırmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı, Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katılarak Tıp Fakültesi’nin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri konusunda öneri, talep ve fikirlerini sundular.

Anadolu’nun Üç Ulu Ereni paneli düzenlendi

Öte yandan, UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Anma Yılı” olarak kabul edilmesi münasebetiyle bu üç şahsiyet Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fevzi Köksal Konferans Salonu’nda düzenlenen bir panelle anıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla’nın yönettiği panelde, Prof. Dr. Bekir Şişman, “Yunus Gönüllü Olmak”; Doç. Dr. Cafer Özdemir, “Hacı Bektaş Veli’nin Hayatı, Eserleri ve Söylemi”; Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, “Ahilikte Esnaf Ahlakı” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

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