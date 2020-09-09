Rektör Ünal: “Eğitimde bir revizyona gireceğiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle ‘eğitimde bir revizyona’ gireceklerini açıkladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite-şehir iş birliğini güçlendirerek toplumsal kalkınmayı geliştirmek amacıyla Samsun’un önde gelen “sivil toplum kuruluşlarıyla” istişare toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma alanları belirlemeyi amaçladıklarını belirterek, “Üniversitemizin belirlediği iki temel hedef var. Bunlardan bir tanesi eğitim. Yeni normal olarak isimlendirilen bu dönemde, dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle eğitimde bir revizyona gireceğiz. Özellikle istihdam alanlarının beklentilerini, en az yüzde 60 oranında karşılayan yeterlilik hedefliyoruz. Kısacası öğrencilerimiz, sektörün kendisinden beklediği yeterliliğe sahip, ortalamanın üstünde donanıma sahip olarak diplomalarını alabilecekler. Bu hedefe ulaşabilmek için de her bölüm ve programın yeterliliğini yeniden konuşacağız ve arkasından müfredatı, yöntemi ve enstrümanları yeniden gözden geçirecek bir süreç içerisine girdik” dedi.

“AR-GE çalışmalarına öncelik vererek eğitimi revize etmeyi amaçlıyoruz”

Üniversitenin bulunduğu kentin ve kendisini kuran idarenin beklentisini karşılamak için muadillerinden bir adım önde olması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, “Üniversitemizden beklenen, diğer kurumlarda yapılamayanların burada yapılmasıdır. Bu noktada da üniversitelerin temel parametrelerinden biri olan bilgi üretmek devreye giriyor. Ancak üretilen bilginin işletilmesi, güncellenmesi, yeni araştırmalarla dünyadaki gelişmeleri takip edecek, rol üstlenecek noktaya gelmesi gerekiyor. Bu nedenle ikinci bir temel hedef olarak Ar-Ge çalışmalarını öncelemek suretiyle, bilginin güncellemesini ve güncellenen bilgiyle eğitimin sürekli olarak kendini revize etmesini amaçlıyoruz. Bu noktada AR-GE çalışmaları oldukça önemli. Özellikle şehrin ekonomisine, kültürüne, huzuruna ve devletimizin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak değer üretmek gerekiyor” diye konuştu.

Yeni dünyada yeni bir normal oluştuğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu her ne kadar bir dezavantaj gibi görünse de hedeflerimiz bakımından bir fırsat da oluşturuyor. Özellikle maliyet çısından baktığımızda, eğitim söz konusu olduğunda eğitimin maliyeti tartışılamaz. Sadece eğitim keyfiyeti ve niteliği tartışılabilir” ifadelerini kullandı.

“Ölçme ve değerlendirme sadece öğrenciyi değil akademisyeni ve sistemi de değerlendirir”

Kovid 19 salgını nedeniyle OMÜ’de uzaktan eğitime geçildiğini kaydeden Rektör Ünal, “Ancak eğitimin uzaktan olması, eğitimin bırakılması ya da sürece yayılması anlamına gelmiyor. Bu süreçte tüm bölüm ve programların temel alan bilgisini kayıt altına almayı ve mümkün olduğunca açık erişime sunmayı istiyoruz. Temel alan derslerinin üzerine ise akademisyenlerimizin yapacağı senkron derslerle bu süreci yöneteceğiz. Ölçme değerlendirmeyi de yüz yüze yapacağız. Çünkü biz ne yaptığımız görmek istiyoruz. Ölçme ve değerlendirme sadece öğrenciyi değil akademisyeni ve sistemi de değerlendirir. Nerede ve hangi şartlarda bulunduğunuzu size gösteren bir aynadır” şeklinde konuştu.

“Uygulamalı eğitim mutlaka yapılacak”

Eğitimin önemli bir parçası olan uygulamalı eğitimden vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Özellikle sağlık, mühendislik ve veterinerlik gibi alanlarda uygulamalı eğitim çok önemli. Hasta başı eğitimi olmayan bir hekimin, göreve başladığında yetersiz kalacağını tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle kamuoyuna yaptığımız duyuruda yayılmış uygulama diye bir ifade kullandık. Bunun anlamı, uygulamalı eğitimin, başka bir eğitim-öğretim döneminde ya da başka bir üniversitede de olsa mutlaka yapılacağıdır. Bu noktada da insana ve eğitme yatırım yapan sivil toplum kuruluşlarının desteği hâsıl oldu ve olacak” açıklamasında bulundu.

“Uygulamalı eğitimde sivil toplum kuruluşları devletin yükünü azaltabilir”

İlgili alanlarda, akredite edilmiş ve denetlenebilir sivil toplum kuruluşlarının, devletin yükünü azaltabileceğinin altını çizen Rektör Ünal konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu noktada senato kararıyla, uygulamalı eğitim verebilecek potansiyele sahip sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ve anlık iletişim sağlanarak öğrencilerimiz bu kuruluşlardan uygulamalı eğitim alabilmeli bu da kredilerine yansımalıdır. Böylece hem üniversitelerin yükü azalacak hem de insan odaklı vakıf, dernek ve kuruluşlar profesyonelleşecektir. Bu sayede sahadaki gelişmeleri takip eden, alanında uzmanlaşmış nitelikli öğrenci yetiştirecek bir yapının kurulmasını hedefliyoruz.”

Pandemi sürecinde tüm kurumların maddi manevi tüm imkânlarını seferber etmesi gerektiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sivil toplum kuruluşlarının sorularını yanıtlayarak görüşlerini aldı. Sürecin değerlendirilmesinin ardından istişare toplantısı sona erdi.

Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya; Türkiye Diyanet Vakfı Samsun İl Başkanı ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Şuayip Sevgi, Cihannüma Dayanışma Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tan, Kadın ve Demokrasi Derneği Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, Ensar Vakfı Samsun Şube Başkanı İbrahim Erdin, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Yener Aksoy, Samsun İmam Hatipliler Mezunlar ve Mensuplar Derneği (SAMİMDER) Başkanı Mehmet Kozal, Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mümin Tan, Samsun İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Murat Albayrak, Samsun Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Hasan Duran, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, Anadolu Gençlik Derneği Samsun İl Başkanı Şenol Altun, Samsun Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç MÜSİAD Başkanı Muhammet Ali Sofi katıldı.