Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) akademik aşama kaydeden doktor öğretim üyeleri geleneksel “Biniş Takdim Töreni”yle binişlerini (cübbe) giydi. Törende konuşan Rektör Ünal, “AR-GE’yle bilgiyi üretecek mekanizmayı güncellememiz gerekiyor” dedi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, idari ve akademik personel ile biniş giyen öğretim üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün eğitim revizyonu, AR-GE, öğrenci projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık verdiğini belirterek aşama kaydederek öğretim üyeliği sistemine dâhil olan akademisyenlerden bu hususta destek ve öneri beklediklerini ifade etti.

“Binişin verdiği sorumluluk ve taşınması gereken bir ağırlığı var”

Pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel biniş giyme töreninde yeniden bir arada olmanın özel bir önemi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Aşama kaydeden akademisyenlerimiz, Üniversitemizin ufkunu geleceğe taşıyacak enerjiye sahipler. Binişin de hangi aşamada giyilirse giyilsin, maddi değerinin üzerinde bir anlamı; verdiği sorumluluğun üzerinde, giyenin taşıması gereken bir ağırlığı var” diye konuştu.

Gelişen teknoloji ve değişen dünyayla, toplumun üniversitelerden beklentisinin de değiştiğini ifade eden Rektör Ünal, bu beklentileri karşılamak ve mezun yeterliliğini sağlamak için OMÜ’de yapılan eğitimde revizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Ünal; istihdam alanlarını, toplumun bütününü ve değerlerini ileriye taşıyacak ve her yönüyle öğrenciyi merkeze alan bir eğitim revizyonu planladıklarını kaydetti.

“AR-GE’yle bilgiyi üretecek mekanizmayı güncellememiz gerekiyor”

Eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Bunun için de hızla değişen bilgiyi üretecek mekanizmayı, güncellememiz gerekiyor. Bu nedenle revizyonla birlikte AR-GE’yle alakalı çalışmalara da başladık. Çünkü AR-GE’nin; eğitimde kullanılan verinin, materyalin güncellenmesini sağlayacak bir döngünün parçası olması şart. Bu noktada, beraber yürüttüğümüz AR-GE ve revizyon çalışmalarında siz öğretim üyelerinin desteğini almak, daha kısa sürede yol alabilmemiz açısından önemli. AR-GE çalışmalarıyla amacımız bilgi ve teknoloji üretmek ve toplumun refahına, barışına, istiklaline katkı sunmak. Bunun için de elimizdeki tüm imkânlarla AR-GE’yi destekleyerek seferberlik ilan ettiğimizi çok net söyledik“ ifadelerini kullandı.

“Toplumu imar ve inşa edecek, övüneceğiniz nesiller yetiştirmenizi diliyorum”

Toplumsal sorunların çözümünde sorumluluk almaları ve özgüvenlerinin gelişmesi için lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere proje desteği verdiklerini de hatırlatan Rektör Ünal “Gençlerimiz kendilerine imkân verildiğinde dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip. Bu noktada öğrencilerimizin siz akademisyenlerin rehberliğine ihtiyacı var. Bunun yanında duruşunuz ve sahip oluğunuz değerlerinizle onlara örnek olmalı, üzerinizde taşıdığınız binişin ağırlığını taşımalısınız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinde ve gelişmesinde, sorumluluk almalarında önemli yeri olan sosyal sorumluluk çalışmalarını ve öğrenci topluluklarını önemsediklerini ifade eden Rektör Ünal, bu konuda da akademisyenlerden gönüllü esasıyla destek beklediklerini belirtti.

Akademik aşama kaydeden akademisyenlere hayırlı olsun dileklerini sunan Rektör Ünal “Bir ömür boyu, bu toplumu imar ve inşa edecek, övüneceğiniz nesiller yetiştirmenizi diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından 95 öğretim üyesi, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın takdimiyle biniş giydi. Biniş Takdim Töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.