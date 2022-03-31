Rektör Ünal: “120 ülkeden 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen görüşmeye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Büyükelçilik Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yaman ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ceylan Yangın Ersanlı katıldı.

Dokuz yabancı dil

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün uluslararası ilişkilere önem veren bir üniversite olduğunu belirterek kampüste başta İngilizce, Arapça ve Fransızca olmak üzere dokuz yabancı dil konuşulduğunun altını önemle çizdi.

“Dünyanın yaklaşık 120 ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz”

Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Dünyanın yaklaşık 120 ülkesinden 5 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’de uluslararasılaşma hedeflerine en fazla katkı veren beşinci üniversite olma başarısı gösterdik. Özellikle son dönemlerde uluslararasılaşma, yükseköğretim sistemlerinin öncelikli hedeflerinden birisi hâline geldi. Ayrıca öğrenciler ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketliliğe katılmasını da önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünal, İngilizce sertifika programı uygulanmasını istedi

Rektör Ünal ayrıca Üniversitenin çeşitli birimlerinde yüzde 30 ve yüzde 100 İngilizce eğitim verilmesinin yanı sıra, mesleki İngilizce derslerinin olduğunu belirterek, ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen’den yabancı dilde ders veren öğretim elemanlarına yönelik ortak bir hizmet içi sertifika programı hazırlanması ve uygulanmasını talep etti.

ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen ise Rektör Ünal’a konukseverliğinden dolayı teşekkür etti. Cohen, eğitim alanında karşılıklı ilişkilerin daha da ileri seviye taşınması için çalışacaklarını söyledi.

Toplantı, ikili akademik ilişkilerin ve ortak projelerin sürdürülmesi dilekleriyle sona erdi.