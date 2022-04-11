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Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi’ni ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Romanya’da bulunan Köstence Ovidius Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Eğitim 11.04.2022, 19:06
Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi’ni ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Romanya’da bulunan Köstence Ovidius Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi, Balkan ülkelerindeki üniversiteler ile temaslar kurarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya giden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Köstence Ovidius Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin yeni Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu’ya hayırlı olsun dileklerini sundu ve iki üniversite arasında uzun yıllara dayanan iş birliklerini değerlendirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, gerçekleştirdiği ziyarette Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu ile bir araya geldi. Köstence Ovidius Üniversitesinde gerçekleşen görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan, Ovidius Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Liliana Ana Tut, Prof. Dr. Mihai Gîru, Ovidius Üniversitesi Senato Başkanı Prof. Dr. Diane Vancea ve Grigore Moisil Türk - Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarı Yöneticisi Dr. Denis Ibadula katıldı.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi’nde açılması planlanan Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü başta olmak üzere eğitim, kültür, bilimsel araştırma, çevre, sınır ötesi AB projeleri ve Trakya Teknopark ile ilgili iş birliği konuları görüşüldü. Üniversite-sanayi iş birliğini de içeren teknoloji transfer faaliyetleri ile üniversitede üretilen bilgiyi iş çevresinden gelen taleple birleştirecek ortak bir çevrimiçi platform oluşturulması da toplantıda ele alınan bir diğer konu oldu. Ayrıca iki heyet, Karadeniz bölgesinde iş birliğini teşvik eden araştırma projeleri geliştirmek ve ortak proje üretimini desteklemek konularında da fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Köstence Ovidius Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu ve yönetimine başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki güçlü iş birliklerine vurgu yaptı. Trakya Üniversitesinin Ovidius Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde köklü ve önemli ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi ile Köstence Ovidius Üniversitesi arasındaki bağların güçlenmesi bizleri her zaman mutlu ediyor. Eğitim ve bilimsel alanlarda yapılan iş birliklerinin yanı sıra kültürel alanlarda da ilişkilerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye ve Romanya arasında kültürel benzerlikler olduğu için üniversiteler arasındaki iş birliği ile bilimsel ve kültürel etkileşim de daha kolay sağlanıyor. Trakya Üniversitesi’nde açmayı planladığımız Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü ile öğrencilerimize hem ülkemizde hem de Romanya’da eğitim alma fırsatı sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca mevcut iş birliklerimizi, sınır ötesi AB projeleri ve Trakya Teknopark gibi alanlarda genişletmek istiyoruz. Bölgenin en büyük üniversitesi olarak eğitim-öğretim, insan kaynağı ve teknolojik altyapı başta olmak üzere pek çok konuda Köstence Ovidius Üniversitesi ile yeni projelere hazırız” dedi.

Trakya Üniversitesinin Romanya ile ilişkilerine ayrı bir önem verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Romanya, Türkiye ve Trakya Üniversitesi’nin dış politikasında her zaman önemli bir yere sahip. Türkiye ile Romanya arasındaki bağları daha da güçlendirmek istiyoruz. Sürekli büyüyen ve gelişen iş birlikleri, iki ülke ilişkileri açısından da büyük önem taşıyor. Bu anlamda Romanya bizim için her zaman önemli ve değerli bir ülke olmuştur. Balkanlar ile olan ilişkilerinde tarihi bir misyon üstlenen Trakya Üniversitesi’nin kapıları Romanya’dan gelecek tüm evlatlarımıza açıktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca, Trakya Üniversitesi olarak 79 ülkeden toplam 5.180 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, üniversite bünyesinde düzenledikleri ülke tanıtım günlerinde Romanya’nın kültür ve geleneklerini tanıtan etkinlikler gerçekleştirmeyi planladıklarını da söyledi.

Köstence Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu ise toplantının, iki üniversite arasındaki iş birliği imkânlarını genişletmek ve yeni projeleri değerlendirmek açısından güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Salgın kısıtlamalarının sona ermesini, uluslararası iş birliklerimizi yoğun şekilde devam ettirebilmemiz açısından önemli buluyorum. İlişkilerin yeniden canlanması, mevcut iş birliklerimizi güçlendirmenin yanı sıra pek çok alanda daha çok iş birliği yapmamıza da imkân sağlayacak. Trakya Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu iş birliğini başka alanlara da taşımayı umuyoruz” diye konuştu.

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