Rektör Şahin yarışa katıldı, öğrencilerle kıyasıya iğde topladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen İğde Hasadı Şenliğinde Rektör Yusuf Şahin öğrencilerle birlikte iğde toplama yarışına girdi.

ASÜ tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen İğde Hasadı Şenliği ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve öğrencilerin bisiklet korteji ile başladı. Aksaray Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen şenlikte öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okula uyum sağlamaları ve topluluklarda yer alarak üniversitede çalışmalar yapmalarını güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlendi. İğde ağaçlarının yoğun olduğu üniversite kampüsünde iğde hasadına dikkat çekmek adına öğrencilerle birlikte 7 grup halinde hasat yarışması düzenlendi. ASÜ Rektörü Şahin’de 2 öğrenciyle yarışa katılarak diğer 6 gruba karşı 3 dakika boyunca iğde topladı. Daha sonra öğrenci topluluklarının standını gezen Rektör Şahin yeni gelen öğrenciler için hazırlanan stantlardan bilgi aldı. Yeni öğrencilerin okula uyum sağlaması adına kurulan 80 farklı topluluk üniversitede yaptıkları etkinlikleri sunumlarla anlattı. Doğa toplulukları İğde Hasadı Şenliğinin yanı sıra Aksaray Üniversitesi’nin okul adına dışarıda yaptıkları faaliyetleri tanıtarak en çok üye yapan topluluk oldu.

"Burası gerçek hayatın bir adım öncesi"

Dönem başında öğrencilerin stresten uzak olmaları ve sorumluluk almaları adına şenlik düzenlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Her dönem başında üniversite öğrencilerimizin topluluklarını alarak buraya gelmelerini istiyoruz. 80’e yakın öğrenci topluluğumuz var. Öğrenci topluluklarımız hem kendilerini tanıtmış oluyorlar hem de yeni gelen arkadaşlarımıza üye kaydı anlamında bir imkan sunmuş oluyorlar. Tabi bu arada 3 gün boyunca hem salgından da yeni çıktık biliyorsunuz. Biraz daha üniversite hayatının imkanlarını da görsünler biraz da yoğun yorucu stres dolu günlerde geride kalsın istedik. Burada bir takım etkinliklerde yapıyoruz. 3 gün boyunca arkadaşlarımız biraz müzik, biraz eğlence biraz yorulacaklar ama döneme başlamış olacaklar. Faaliyetlerin yoğun olduğu bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Topluluklar bir birileri ile yarışsınlar güzel işlerde yarışsınlar istiyoruz. Burası gerçek hayatın bir adım öncesi, yani kendi sorumluluklarımızı üstleneceğimiz dönemden bir önceki aşamadayız. Dolayısıyla sorumluluk almayı öğreneceğimiz bir dönem olacak. Onun için ne kadar çok faaliyet yaparlarsa bizde o kadar destekleyeceğiz” dedi.

Doğa topluluğu ile çalışma yaptıklarını anlatan Öğrenci Burak Keskin ise “Aksaray Üniversitesi Doğa Topluluğu öğrencileri olarak burada İğde Şenliğinde bulunuyoruz. Yaptığımız gezilerde ve kamplarda iğdenin ana merkezi olan bu Aksaray’da bu şenlikte bulunarak hem iğde topluyoruz hem de topluluğumuza üye alıyoruz. Bu şekilde etkinlikte yer aldık. Yürüyüşler yapıyoruz. Kamp yapıyoruz güzel yerlere, tabi bunlar hep iğdeli yerler oluyor. İğde dediğim gibi Aksaray’ın ana üretim merkezi bu yüzden buralarda bulunuyoruz” diye konuştu.