Rektör Şahin: “ASÜ ilk günden bu yana istikrarlı biçimde büyüyor”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitelerinin gerek akademik performans gerek eğitim-öğretim faaliyetleri gerekse fiziki yapılaşma bakımından ilk günden bu yana istikrarlı biçimde büyüdüğünü söyledi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, katıldığı Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı’nda konuştu. Yıllar içinde çok iyi çalışmalar yapıldığını ve kurulduğu ilk günden bu yana ASÜ’nün istikrarlı bir biçimde büyüdüğünü kaydeden Prof. Dr. Şahin, büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini belirtti. Fiziki bakımdan önemli hiçbir eksiği kalmayan ASÜ’nün akademik çalışmalar açısından da verimli şekilde yol aldığına dikkat çeken Rektör Şahin, “Nereden bakarsanız bakın (futboldan alıntı bir tabirle ifade edecek olursak) ASÜ bir üst lige çıkacak yükseköğretim kurumlarından birisidir. Bazen bir takım kıyaslamalar yapılırken yanlış yahut eksik noktalardan bakılıyor. 70 yıllık, 100 yıllık veya daha fazla bir tarihi birikime sahip üniversitelerle çok daha genç üniversiteleri aynı noktadan bakarak değerlendirmeye çalışmak, hakşinasça bir yaklaşım olmaz. ASÜ henüz 16 yaşında. Biz, 2006 ve sonrası kurulan üniversiteler arasında üst basamaklardayız ve bir üst lige çıkacak üniversitelerin yer aldığı merkez noktadan hiçbir zaman kopmadık. Önümüzdeki yıllarda bu durum çok daha net bir biçimde görülecek. Kendimizi asla küçümsemiyoruz ve bugün bulunduğumuz noktayı çok önemsiyoruz” dedi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Sönmez de yetkinlik haritasına göre Mühendislik Fakültesinin durumu hakkında bilgiler verdi. TÜBİTAK’ın raporuna göre katkı ve hacim bakımından ASÜ Mühendislik Fakültesinin oldukça iyi bir noktada bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Sönmez, “Hemen tüm bölümlerimiz bu yetkinlik haritasında görülüyor. Amacımız, gerek işlevsellik gerek katkı gerek hacim gerekse kalite bakımından yetkinliğimizi daha da arttırmak” dedi.

Dekan Sönmez, konuşmasında, geçen yıl yapılanlar ve bu yıl yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler de aktardı. Fakülte yönetimi ve öğretim elemanlarının katıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.