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Rektör Kul’dan tercih yapacak öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin, tercih edecekleri üniversitenin ileri teknolojiler üreten sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde olup olmadığına mutlaka dikkat etmelerini önerdi.

Eğitim 22.04.2022, 11:35
Rektör Kul’dan tercih yapacak öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin, tercih edecekleri üniversitenin ileri teknolojiler üreten sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde olup olmadığına mutlaka dikkat etmelerini önerdi.

Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde de öğrenci kabul edecek. Üniversite ile Türkiye’nin göz bebeği olan savunma kuruluşları arasında yapılan anlaşmalarla öğrenciler, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma imkanı bulacak. Savunma alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren üniversite aynı zamanda öğrencilerine yüksek nitelikte iş bulma fırsatı da sunuyor. Bu üniversiteden mezun olacak öğrenciler şimdiden özel sektörde tercih edilecek mühendisler arasında gösteriliyor.

Bu yıl ilk kez lisans düzeyinde öğrenci kabul edecek üniversite Sivas’ta liselere yönelik tanıtım programlarını Sivas Lisesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile tamamladı. Üniversitenin tanıtımı ve öğrencilerin kariyer planlamalarına destek verilen programa Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’da katıldı. Kul sunumunda üniversitenin ayrıcalıklarından bahsederek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

7 bin öğrenciye ulaşıldı

Kul tanıtım programları çerçevesinde yaklaşık 7 bin öğrenciye ulaştıkları belirterek, “Bugün Sivas Lisesinde tanıtım günlerinin 41. Sini gerçekleştirmiş olduk. Hem üniversitemizi tanıttık hem de gençlerimize geleceğin meslekleri hususunda bilgiler verdik. Böylece kariyerlerini planlamalarında daha doğru karar verebilecekleri bilgiler aldıklarını düşünüyoruz. Üniversitemizin tanıtımı, öğrencilerimizin de kariyer planlamaları açısından iyi programlar olduğunu düşünüyoruz. Tüm ilçelerde ve il merkezinde yaptık programları. Bugün itibariyle tüm liselerimizi tamamlamış olduk. Bu programlarımıza il dışında da devam ereceğiz. Web üzerinden tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Bu program çerçevesinde şu ana kadar 7 bine yakın öğrencimize ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.

Tercih yapacaklar için altın değerinde tavsiyeler

Rektör Kul, tercih yapacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, üniversiteden çok üniversite sonrasının da düşünülmesi gerektiğini altını çizdi. Kul açıklamasında, “Üniversiteleri iyi incelesinler kariyerlerini çok iyi gerçekleştirecek şekilde planlama yapsınlar. Sadece üniversiteyi değil üniversite sonrasını da dikkate alsınlar. Bu nedenle ülkemizde ileri teknoloji üreten firmaları incelesinler, hangi alanlarda çalıştıklarını incelesinler. Bu firmaların hangi üniversiteler ile bağlantıları olup olmadığına da baksınlar. Öncelikle bu üniversiteleri tercih etmelerini de öneririm. Çünkü mezon olduktan sonra özellikle özel sektörde iş bulabilmeleri açısından bu firmalarla çalışan üniversiteler öğrencilerini birkaç adım öne çıkartıyorlar. Bizim bu üniversitelerin en başında geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü neredeyse tüm savunma şirketleri ile anlaşmalarımızı yaptık. Eğitim programlarımızı bunlarla birlikte oluşturduğumuz için öğrencilerimize bu şekilde bir avantaj sunuyoruz. Kariyerlerini iyi planlasınlar, hangi alanlara yatkın olduklarını belirlesinler, sadece üniversite değil üniversite sonrasını da düşünsünler. Mutlaka akademisyen kadrosunu incelesinler. Özellikle üniversitenin reel sektörle iş birliği içerisinde olup olmadığına dikkat etsinler” şeklinde konuştu.

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