Rektör Hotar’dan ‘Kitabımın Sesi Ol’ çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde yürütülen ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamında; görme engelli kullanıcılar için kitapların sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Rektör Hotar, projeye destek veren gönüllülere de teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin okudukları kitapların ses kayıtlarını kütüphanemizle paylaşarak, arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara destek olmalarını arzuluyoruz” diye konuştu.

Sesli kitap sayısını artırarak; üniversitedeki bilgi kaynaklarına ve yayınlara ‘erişilebilirlik’ kapsamını genişletmeyi hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’ndeki ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamındaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin ‘erişilebilirlik yılı’ ilan edilmesiyle başlatılan proje ile kütüphane bünyesindeki seslendirilmiş yayın sayısının artırılması hedefleniyor.

6 ayda ciddi destek verildi

Görme engelli kullanıcılar için kitapların gönüllüler tarafından teknik şartları sağlanmış ortamlarda sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Bugüne kadar 78 gönüllünün salgın sürecinin getirdiği zorluklara rağmen aktif olarak kitap seslendirdiğini kaydeden Rektör Hotar, “Üniversite Üst Yönetimi olarak, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizdeki basılı ve elektronik yayınların sayısını artırmak ve bunlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2020’nin ‘erişilebilirlik yılı’ ilan edilmesiyle birlikte bu konuda farkındalık ve örnek oluşturacak ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesini başlattık. Böylece görme engelli öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın günümüz ses teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını ve sesli kitap altyapımızı geliştirmeyi hedefledik. Aradan geçen 6 ayda gönüllülerimiz, uygun teknik koşulların bulunduğu ev ortamlarında ve kütüphanemizde kitapları okuyarak projemize ciddi bir destek verdiler” dedi.

Akran dayanışması

Küresel salgın nedeniyle hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Rektör Hotar, “Yeni yılda, öğrencilerimizin daha çok kitap okumalarını; okudukları kitapların ses kaydını alarak projemize destek olmalarını arzuluyoruz. Bu sayede hem görme engelli arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayabilirler hem de evde geçirdikleri günlerde üniversitemize anlamlı bir katkı sunmuş olurlar” ifadesinde bulundu. DEÜ öğrencilerini merkez kütüphanesindeki kayıt odasında ya da kendi evlerinde kitap seslendirmeye davet eden Hotar, projeye destek verenlere teşekkür belgesi ve küçük hatıra hediyeleri takdim edeceklerini sözlerine ekledi.