banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı

Rektör Hotar’dan ‘Kitabımın Sesi Ol’ çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde yürütülen ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamında; görme engelli kullanıcılar için kitapların sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Rektör Hotar, projeye destek veren gönüllülere de teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin okudukları kitapların ses kayıtlarını kütüphanemizle paylaşarak, arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara destek olmalarını arzuluyoruz” diye konuştu.

Eğitim 02.01.2021, 10:09
9
Rektör Hotar’dan ‘Kitabımın Sesi Ol’ çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde yürütülen ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamında; görme engelli kullanıcılar için kitapların sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Rektör Hotar, projeye destek veren gönüllülere de teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin okudukları kitapların ses kayıtlarını kütüphanemizle paylaşarak, arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara destek olmalarını arzuluyoruz” diye konuştu.

Sesli kitap sayısını artırarak; üniversitedeki bilgi kaynaklarına ve yayınlara ‘erişilebilirlik’ kapsamını genişletmeyi hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’ndeki ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamındaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin ‘erişilebilirlik yılı’ ilan edilmesiyle başlatılan proje ile kütüphane bünyesindeki seslendirilmiş yayın sayısının artırılması hedefleniyor.

6 ayda ciddi destek verildi

Görme engelli kullanıcılar için kitapların gönüllüler tarafından teknik şartları sağlanmış ortamlarda sesli okunarak kaydedildiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu. Bugüne kadar 78 gönüllünün salgın sürecinin getirdiği zorluklara rağmen aktif olarak kitap seslendirdiğini kaydeden Rektör Hotar, “Üniversite Üst Yönetimi olarak, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizdeki basılı ve elektronik yayınların sayısını artırmak ve bunlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2020’nin ‘erişilebilirlik yılı’ ilan edilmesiyle birlikte bu konuda farkındalık ve örnek oluşturacak ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesini başlattık. Böylece görme engelli öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın günümüz ses teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını ve sesli kitap altyapımızı geliştirmeyi hedefledik. Aradan geçen 6 ayda gönüllülerimiz, uygun teknik koşulların bulunduğu ev ortamlarında ve kütüphanemizde kitapları okuyarak projemize ciddi bir destek verdiler” dedi.

Akran dayanışması

Küresel salgın nedeniyle hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Rektör Hotar, “Yeni yılda, öğrencilerimizin daha çok kitap okumalarını; okudukları kitapların ses kaydını alarak projemize destek olmalarını arzuluyoruz. Bu sayede hem görme engelli arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayabilirler hem de evde geçirdikleri günlerde üniversitemize anlamlı bir katkı sunmuş olurlar” ifadesinde bulundu. DEÜ öğrencilerini merkez kütüphanesindeki kayıt odasında ya da kendi evlerinde kitap seslendirmeye davet eden Hotar, projeye destek verenlere teşekkür belgesi ve küçük hatıra hediyeleri takdim edeceklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12