Rektör Hotar, DEÜ’nün son 2 yılını anlattı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin(DEÜ) iki yıllık faaliyet ve yatırımlarını düzenlediği basın toplantısında anlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, önceliğinin Türkiye’nin ve üniversitenin geleceği olduğunu belirterek; bunun dışındaki günlük siyasi çekişmelere itibar etmeyeceğini söyledi. Küresel salgını yakından takip ettiklerini kaydeden Rektör Hotar, yüz yüze eğitimden fiziki şartların planlanmasına kadar öngörü gerektiren birçok konu ve yatırım üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin(DEÜ) ilk kadın Rektörü olarak; 2018 yılında görevine başlayan ve aradan geçen iki yıllık süreçte üniversitenin birçok alanda yatırım yaptığını ve mesafe kat ettiğini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversiteyi günlük siyasi çekişmelere alet etmek isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi. Alsancak’taki Rektörlük Binasında basın yayın kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelen Rektör Hotar, yol haritası belirleyerek, toplumsal ihtiyaçlara yönelik birimler oluşturduklarını ifade etti. Konuşmasına devam eden Hotar, “Ben, hem akademik hem de siyaset hayatımda, mesleki hastalıklar konusunda çalışma şansı buldum. Bu noktada Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin kurulması ve hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettim. Ülkemizde bu alanda üç hastane daha bulunuyordu ancak bunların hiçbiri meslek hastanesi olarak kurulmadı. Bu hastaneler zamanla afiliye oldular. Dolayısıyla burası, meslek hastalıkları hastanesi olarak üniversitemize bağlı hayata geçirilen ülkemizdeki ilk meslek hastanesi olacak. Burayı da bir buçuk yıl içinde hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

Fakülteler kurduk

İki yıllık dönemde farklı bilim dallarında fakülte düzeyinde birimlerin açıldığını aktaran Rektör Hotar, “Yönetim olarak, fakültelerimizi kurarken ön çalışmalarımızı detaylı şeklide hazırlıyor; bir plan dahilinde yol alıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl resmi kuruluşu gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültemizi, Tıp Fakültemize yakın olacak şekilde Balçova’daki sağlık yerleşkemiz içinde açacağız. Ayrıca Hollanda’da bulunan Wageningen Üniversitesi işbirliği noktasında görüşmelerde Kiraz’da ortak laboratuvar kurma konusunda fikir birliğine vardık. Salgın nedeniyle süreç biraz yavaşlasa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile Veteriner Fakültemiz bünyesinde metan gazı ölçüm laboratuvarı kurmak için hazırlık yapıyoruz” ifadesinde bulundu.

Taşınma kararını değerlendirdi

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin, Tınaztepe Yerleşkesine taşınmasının gereklilik olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Bu kararı biz değil; fakülte yönetimi aldı. Üst Yönetim olarak biz de onlara gerekli imkanları sunduk. Biz, göreve geldikten sonra üniversitemizin bütün akademik birimlerinde bir araştırma yapmıştık. Bu çalışmada, Foça Turizm Fakültemize gelen öğrencilerin bir süre sonra kayıt sildirerek farklı okullara geçiş yaptığını tespit ettik. Çünkü buradaki öğrenciler, barınma ve ulaşım sorunu yaşıyorlardı. Bu kararla hocalarımızın, mesai arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin taşınma talebine de yanıt vermiş olduk. Fakültemizi, Tınaztepe Yerleşkemizdeki güzel bir binaya taşıyoruz. Elbette bunu yaparken de değerli bağışçımıza konuyla ilgili bilgi verdik. Benzer şekilde Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulumuzu da aynı binaya taşıyacağız. Böylece Buca’da bütünleşik bir yapı içinde bir turizm eğitimi merkezi oluşturacağız” dedi.

Spor Bilimleri Enstitüsü geliyor

Seferihisar’da Spor Bilimleri Enstitüsünü kurmayı hedeflediklerini açıklayan Rektör Hotar, “Spor Bilimleri Fakültemizi kısa süre önce Seferihisar’a taşımıştık. Buradaki bağışçımızın destekleriyle de bir spor kompleksi inşaatı yapıyoruz. Dolayısıyla burada spor bilimleri alanında önemli bir üs kurmuş olacağız. Yine; Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Devlet Konservatuvarımızı da bir süre önce Tınaztepe Yerleşkemize taşımak durumunda kalmıştık. Bizim dönemimizden önce bir hocamızın başvurusu üzerine yapılan bina dayanıklılık testinde, depreme dayanıksız raporu verildi. Bu nedenle taşınma ve binanın yenilenmesi kaçınılmaz olmuştu” ifadesinde bulundu.

Hedef ilk 10

Yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını gösteren URAP raporunun 2020 yılı verilerin açıklandığını hatırlatan Rektör Hotar, “O listede, üniversitemiz geçtiğimiz yıl 19. sırada yer almıştı. Ancak yaptığımız çalışmalar sayesinde şu anda 17. sıraya yükseldik. Hedefimiz ise kısa sürede bu listede ilk 10 içinde yer alabilmek” dedi. Küresel salgının hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de köklü değişiklikleri gerekli kıldığını belirten Rektör Hotar, “Salgınla birlikte Türkiye de kendini uzaktan eğitimin içinde buldu. Ancak mevcut altyapımız sayesinde bu sürece hızlı şekilde adapte olduk. Kısa sürede altyapımızı güçlendirdik ve bu yıl yenilenen uzaktan öğrenme sistemimizi, hayata geçirdik. Hocalarımız bu sisteme hızlıca adapte oldular. Bu dönemde yüz yüze eğitime geçmeyi planladık ancak vaka sayılarında düşme olmadığı için bunu gerçekleştiremedik. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün kararları doğrultusunda bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamayı arzuluyoruz” dedi.

Meyve veren ağaç taşlanır

Toplantıda önceliklerinin Türkiye’nin ve üniversitenin geleceği olduğunu belirterek; bunun dışındaki günlük siyasi çekişmelere itibar etmeyeceklerinin altını çizen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim gündemimiz bilim ve hizmet, siyaset değil. İzmir’in ve Türkiye’nin gündemi varken ve insanlar can derdindeyken tek gündemlerinin üniversitemiz olması, sağlıklı ruh hali gibi gelmiyor bana. Böyle davranan kişilerin herhalde misyonları bu. Sonuçta bu kişiler ancak böyle gündeme gelebiliyorlar ya da belki, başka yerlere gitmek istiyorlar. Bilemem onu… Ben kendi adıma, bu iddialardan ve açıklamalarda minumum derecede etkileniyorum. Türk adaletine güveniyorum. Sonuçta meyve veren ağaç taşlanır.”