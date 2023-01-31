Rektör Demir: "Davos’tan sonra Türkiye’de ilk defa Batman Üniversitesinde gerçekleştiriliyor"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ses ve ışık dalgalarıyla düşünce formatlama "Relax and flow room" uygulamasının Davos’tan sonra Türkiye’de ilk defa Batman Üniversitesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Bilişim Festivali’nin (IFEST2023) ikincisi, “Siber Güvenlik, Blok Zincir Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm” ana temalarıyla Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsünde ses ve ışık dalgalarıyla düşünce formatlama "Relax and flow room" uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilişim Zirvesi çerçevesinde bu uygulamanın tekniği hakkında basın mensuplarını bilgilendiren ve faydalarından bahseden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, uygulamanın Davos’tan sonra Türkiye’de ilk defa Batman Üniversitesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Uygulama hakkında bilgi veren Rektör Demir, "Türkiye’nin en büyük bilişim organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan festival çerçevesinde Bilişim Fuarı, Bilişim Teknolojileri Konferansları, Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC2023), Kamu Bilişim Çalıştayı, Bilişim Akademisi, dene-yap atölye çalışmaları, ödül törenleri ve sosyal etkinlikler yapılacak." dedi.

Batman Üniversitesinin Türkiye’nin en büyük bilişim organizasyonlarından birine ikinci defa ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Rektör Demir, "Bilişim alanında dünyada önemli gelişmeler ve değişimler yaşandı. Üniversitemiz ev sahipliğinde 9-11 Şubat 2023 tarihinde düzenlenecek olan Bilişim Festivali çerçevesinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Rektör Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Festivalin en çarpıcı etkinliklerinden biri ise Alman şirketi Be Light tarafından özel olarak tasarlanan Relax & Flow Room’dur. Peki, nedir Relax&Flow Room? Görsel-işitsel uygulamaları, gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren metaverse (sanal dünya) çözümleri, konferanslar için rahatlama ve zihinsel sağlığın geleceğini yeniden şekillendirme yöntemidir. Bu uygulamanın temel amacı, katılımcıların enerji ve motivasyonunu artırmak, onları rahatlatmak ve günün stresinden kurtulmalarını sağlamaktır."

"Uygulama, ışık ve ses frekanslarının birleşimini kullanmaktadır." diyen Rektör Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Işık frekansları, beynin belirli bölgelerini uyarmak için tasarlanırken, ses frekansları beynin hemisferlerini (beyin yarımküreleri) senkronize etmek için çalışır. Bu unsurlar, stresi azaltabilen ve zihinsel sağlığı iyileştirebilen meditatif bir durum oluşturur. BE LIGHT’ın bir başka avantajı da, bireysel kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesidir. Ancak ’BE LIGHT’ı diğer yöntemlerden ayıran şey, yalnızca etkili olması değil, aynı zamanda eğlenceli ve kullanımının kolay olmasıdır."

Modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan stresin, bireylerin psikolojik ve fizyolojik durumu üzerindeki olumsuz etkisi pek çok çalışmayla tespit edilmiş bir gerçek olduğunu aktaran Rektör Demir, "Peki ya sadece birkaç dakika içinde stresi azaltmanın ve ruh sağlığını iyileştirmenin bir yolu olsaydı? Görsel-işitsel frekansları eski yöntemlerle birleştiren ve teknoloji odaklı yeni bir yöntem olan nörobilim bunu gerçeğe dönüştürüyor. Bu uygulamanın öne çıkan özelliği ise Davos’tan sonra ilk kez Türkiye’de ve Batman Üniversitesinde gerçekleştiriliyor olması. Bu festivali düzenlemekte esas amacımız; bilişim dünyasına akademik açıdan yaklaşmanın yanı sıra başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün katılımcılarımızı farklı uygulamalarla tanıştırmaktır." ifadelerinde bulundu.

Üniversitede yapılacak olan IFEST2023 Bilişim Festivali çerçevesinde Relax and Flow (Rahatla ve Ak ) odası hizmeti ücretsiz olarak sunulacağını kaydeden Rektör Demir, "İki gün boyunca toplamda 12 seans düzenlenecek ve 20 dakika sürecek bu seansların her birine 8 kişi katılabilecektir. Bilişim Festivali katılımcıları bu etkinlikte, bilime dayalı ışık ve ses simülasyonu ile yüksek odaklanma, akış ve esenlik seviyelerine zahmetsizce akma imkânı bulmuş olacaktır” ifadelerine yer verdi.