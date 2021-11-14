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Rektör Demir: "Batman Üniversitesi Türkiye’deki enerji alanında ilk ihtisaslaşan üniversite oldu"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 9 ay önce göreve başladığı üniversite rektörlüğünde yaptığı çalışmaları basına anlattı. Demir, "Özellikle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamasıyla birlikte enerji alanında ihtisaslaşan Batman Üniversitesi Türkiye’deki enerji alanında ilk ihtisaslaşan üniversite oldu. Türkiye’deki enerji temasıyla bu payeyi alan üniversitemiz oldu. Bu da bölgesel kalkınmaya sağlayacağı destek açısından önemlidir" dedi.

Eğitim 14.11.2021, 15:39
Rektör Demir: "Batman Üniversitesi Türkiye’deki enerji alanında ilk ihtisaslaşan üniversite oldu"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 9 ay önce göreve başladığı üniversite rektörlüğünde yaptığı çalışmaları basına anlattı. Demir, "Özellikle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamasıyla birlikte enerji alanında ihtisaslaşan Batman Üniversitesi Türkiye’deki enerji alanında ilk ihtisaslaşan üniversite oldu. Türkiye’deki enerji temasıyla bu payeyi alan üniversitemiz oldu. Bu da bölgesel kalkınmaya sağlayacağı destek açısından önemlidir" dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, göreve başladıktan sonra yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Demir, “Batman Üniversitesi olarak 12 Kasım tarihinde YÖK Başkanımızın açıklamasıyla enerji alanında ihtisaslaşma üniversitesi olduk. Türkiye’deki enerji alanında, enerji temasıyla ilk ihtisaslaşan üniversite Batman Üniversitesi oldu. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ülkemizde 200’ü aşkın üniversite var. Bunun 22 tanesi kendi bölgelerindeki kalkınmaya çeşitli temalarla katkı sağlayan üniversite olma özelliğine sahipler. Batman Üniversitesi bu anlamda ülkemizdeki bu 22 tane üniversiteden bir tanesi olma payesine erişti. Türkiye’deki enerji temasıyla bu payeyi alan üniversitemiz oldu. Bu da bölgesel kalkınmaya sağlayacağı destek açısından önemlidir. Batman deyince aklımıza hemen petrol geliyor. Batman deyince aklımıza hemen doğal zenginlikler geliyor. Hidrokarbon kaynakları geliyor. Bugün Batman diye bir şehir var ise 1990 yılında il olmuş ise kökenini hepimiz biliyoruz. Burada Batı Raman’da petrolün bulunması ile yapılan yerleşimler yapılan üretimler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TÜPRAŞ, BOTAŞ ve bunlar gibi enerji temalı kuruluşların yönlendirmeleri ve gelişmeleri ile ortaya çıkmış bir şehirdir” diye konuştu.

“Batman’ın yenilenebilir enerji alanında çok büyük potansiyeli var”

Batman’ın yenilenebilir enerji konusunda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Bugün günümüzde Batman Üniversitesinin enerji alanında bu payeye sahip oluyor olması aynı zamanda şöyle de bir özelliği var sadece hidrokarbon kaynakları çalışmaları alanında değil yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik. Batman’ın bu alamda çok büyük potansiyeli var. Ve bu potansiyelin ortaya çıkmasını daha da gelişmesini sağlayacak bir kısım çalışmalar Batman Üniversitesinin öncülüğünde bu anlamda yapılacak. Önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz. Bu anlamda enerji alanında ihtisaslaşmış bu misyonu edinmiş bir üniversite olarak Batman Üniversitesi bu anlamda yapıyor olduğu akademik çalışmalarını daha da geliştirecektir. İnterdisipliner çalışmalarla daha fazla akademik çalışmalar olacaktır. Gerek bölgemizde gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda bu anlamda bir marka üniversite haline bilimsel disipliner alanla çalışmalarıyla gelecektir. Bunun yanı sıra ortaya çıkacak olan katma değer ile yapılacak olan sertifikasyon programları ile verilecek olan eğitimler ile bölgemizdeki istihdama nitelikli iş gücü sağlanması açısından da bir kısım çalışmalar yürütülecektir. Bu yarın belki olmayacaktır. Öbür gün, sonraki gün meyvelerini verecektir. Bu anlamda da bölgedeki istihdamın artırılmasıyla birlikte yekun olarak bölgesel kalkınmaya da Batman Üniversitesi bu anlamda belirli bir destek olacaktır.”

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