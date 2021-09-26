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Rektör Aydın’dan HAVELSAN ile iş birliği mesajı
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2021’de HAVELSAN standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eğitim 26.09.2021, 08:30
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2021’de HAVELSAN standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, Genel Müdür Yardımcıları Muhittin Solmaz ve Semih Demirtoka ile birlikte HAVELSAN Direktörü Mehmet Onur Çelik’le bir araya gelen Rektör Aydın, kurumlar arası diyaloğu geliştirerek HAVELSAN ile bilimsel projelerde daha fazla yer almak istedikleri mesajını verdi.
Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.