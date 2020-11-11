Rektör Aydın: “Hedefimiz iş birliği içerisinde vizyonumuzu sağlamlaştırmak”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Bölgemizde iş birliği içerisinde yapılabilecek çalışmalarla birlikte ulusal ve uluslararası alanda vizyonumuzu sağlamlaştırmayı düşünüyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı ziyaret etti. Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Şehir Ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Samsun Üniversitesinin bölge adına yeniliklere ev sahibi yapacak bir kurum olduğunu belirtirken, "Bizler üniversiteler olarak yaşadığımız şehrin, dahası bölgenin dinamiklerini zenginleştirmek durumundayız. Samsun Üniversitesi yenilikçi bakış açısıyla bölge adına büyük bir şans. SAMÜ ile iş birliği içerisinde her türlü projeye açığız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak Prof. Dr. Mahmut Aydın özelinde Samsun Üniversitesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mahmut Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Karaman’a teşekkür ederken, "Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölgemizdeki en önemli üniversitelerinden bir tanesi, inovatif hamlelerle şehrin dinamiklerini korumayı hedefleyen bir kuruluş. Bütün bu açılardan iki kurum birbirine çok benziyor. Bölgemizde iş birliği içerisinde yapılabilecek çalışmalarla birlikte ulusal ve uluslararası alanda vizyonumuzu sağlamlaştırmayı düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi akademik personelinin ve öğrencilerinin laboratuvar ve kütüphane gibi kullanım alanlarını karşılıklı olarak kullanımı konusunda gerekli iş birliğine her zaman hazırız. Bilgi kümülatif bir şekilde ilerler ve çoğalır. Üniversiteler ise bilginin yuvasıdır. Dolayısıyla üniversiteler arasındaki bilgi alışverişleri sadece bir kurumu değil, küresel anlamda dünyayı etkiler. Bizim hedefimiz de bu" diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.