Rektör Aydın: “Başarılı çalışmalarla anılmaya devam edeceğiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Önümüzdeki dönemde de başarılı çalışmalarla anılmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı Ballıca Kampüsü’nde bulunan makamında ziyaret etti. Görüşmede Samsun Üniversitesi’nin ve şehirdeki üniversite vizyonunun geleceğine dair istişareler yapıldı. Üniversite’de yapılan çalışmalara yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi. İkili, Uçuş Akademisi’ne giderek uçuş simülatörü ile ilgili incelemelerde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Üniversitesi’nin hızlı ve başarılı bir gelişim içinde olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kırcalı, Samsun Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra şehrin ve toplumun gelişimini hedeflediğini söyleyerek Rektör Aydın’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Milletvekilimiz bizleri ziyaret ederek onurlandırmıştır. Üniversitemize olan ilgileri ve destekleri için şahsım ve üniversitem adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz kurulduğundan bu yana yanımızda olan Kırcalı, attığımız her adımda desteklerini bizden esirgemedi. Aldığımız destekler sayesinde önümüzdeki dönemde de başarılı çalışmalarla anılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyaret anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.