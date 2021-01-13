Rektör Ataç 2020 yılını değerlendirip yeni dönem projelerini anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç 2020 yılının değerlendirmesini yaparak 2021 yılında yapılacak olan akademik çalışmalardan bahsetti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde basın mensuplarıyla buluşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç hem 2020 yılını değerlendirdi hem de 2021 yılında yapacakları akademik çalışmalardan bahsetti. Basın toplantısına Rektör Yardımcıları ve akademisyenler de katıldı.

"Uzaktan eğitimi başaran üniversiteler listesinde ön sıralarda yer aldık"

2020 yılının oldukça zorlu bir süreç olduğunu kaydeden Rektör Ataç, "Uzaktan eğitimin kararının alındığı gün itibariyle dersini tahtada anlatan, dijital materyalleri olan, bilgisayar programı yapan çocuklarımızın bizim makinemize bağlanması ve bizim de onların makinesine bağlanmasına kadar hangi ayrıntı varsa hesapladık. İlk dersi ben yaptım. Akabinde online destek hattı kurduk. Online destek hattında neredeyse 24 saat 10 kişilik bir ekibimiz hizmet verdi. Bir hafta süren bu online hizmet bizi Türkiye’de uzaktan eğitimi başaran üniversitelerin listesinde en ön sıralara taşıdı. 36 bin öğrenci ilk hafta eğitim aldı. 5 binin üzerinde ders materyali o hafta oluşturuldu. Geldiğimiz süreçte gururla ifade ediyorum. Öğretmek isteyen ile öğrenmek isteyeni buluşturdukları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Piyasa şartlarında bulunamayan, sorun yaşanan dezenfektanları kendimiz ürettik. Toplam 6 tonun üzerinde bir üretim yaptık. Piyasada bulamıyorsunuz, etil alkolün fiyatları bir anda 6-7 kat arttı. Biz öncelikle kendi birimlerimizin, hastanelerimizin Manisa’daki kurumların dezenfektan ihtiyacını karşıladık. Pandemi sürecinde akademisyenlerimizin 926 çalışması dergilere gönderildi. Yayın ortalamasının 0,3 olduğu rakamı düşündüğünüzde 926 yayının dergilere gitmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bunlar 2021’de basılır ve hocalarımız emeklerinin karşılığını alır. Bilgi birikimi olmayan, beyin gücü olmayan hiçbir finans; finans gücü olmayan hiçbir beyin gücü, ürüne dönüşmez. Bunları birleştirmemiz lazım. Sonunda fark ettik ki üniversitemiz sanayimizi, sanayimiz üniversitemizi tam anlamıyla tanımıyor. OSB’nin iş dünyasına dedik ki ‘problemlerinizi verin çocuklarımız bunları çözsünler’ Çalışmalara başladık ve dört grubumuz ödül aldı. Ödülleri, Manisa OSB yönetim kurulu üyeleri finanse etti, bizzat törenle de teslim ettik. O dört gruptan ikisi şu an teknokentte faaliyet gösterip ürün üreten noktaya gelmiş durumda" dedi.

"Üniversitede 250 bin 900 PCR testi yapıldı"

Pandemi döneminde Üniversite hastanesinde yapılan çalışmalardan da bahseden Rektör Ataç, "Pandemi şartları hemen oluştu, Manisa’mızda il pandemi koordinasyon kurulu teşekkül ettikten sonra hayatımıza ilk defa karşılaştığımız PCR terimi girdi. Sonuçlar 3 gün sonra elimize ulaşıyordu. Hemen DEFAM ve hastanede bulunan PCR cihazlarımızı aktive ettik ve altyapısını oluşturduk. Alanında uzman ekibimizi hemen istihdam ettik. Sağlık Bakanlığı’ndan iznimizi alarak Nisan ayının ilk haftası PCR testlerini, doğruluğu uluslararası kuruluşlarca tescil edilmiş sonuçlarımızı halkımıza kavuşturmanın haklı gururunu yaşadık. O ilk zamanda yaptığımız sürecin en büyük katkısı gerek filyasyon, gerekse Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararlarda hızlı veri elde etmesini sağladık. Dün itibariyle hastanemizde yaptığımız testlerin sayısı 250 bin 900 adet. Ayrıca hiç kimsenin birbirine temas edemeyeceği PCR örneklerinin alınacağı bir alan oluşturup halkın hizmetine sunduk. Temmuz ayına kadar olan süreçte hastanemizi ‘temiz hastane’ konumunda tutarak, elektif vakalara baktık. Bu vakalara bakarken temel hedefimiz bulaş riskini minimize etmekti. Öncellikle kendi sağlık çalışanımızın sağlığını koruyup, bulaş riskini de minimize ederek diğer hastaların tedavisinin sürdürülmesini sağladık. Temmuz ayı itibariyle üniversite hastanemizde Covid-19 sayımız 7 idi. Bu gerçekten sürecin sağlıklı yürütüldüğünün göstergesi oldu. Bununla beraber tiriyaj ünitesini hayata geçirdik. Şu anda bir PCR’de acil ihtiyaç kapsamında 3 saat 20 dakikada sonuç verebilecek konumdayız. En son sayın valimizin de desteğiyle aldığımız PCR cihazımız hizmete girdi. Hastanede sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz ventilatör, siperlik gibi malzemelerin hepsini Teknokentte arkadaşlarımız ihtiyaç duyduğumuz anda gece gündüz uyumadan ürettiler. 85 liraya alacağımız malzemeyi 2,6 liraya ürettik" diye konuştu.

2021 yılında yapılacak çalışmalar

Konuşmasının son bölümünde 2021 yılında yapılacak olan çalışmalardan bahseden Rektör Ataç şunları söyledi:

"Allah izin verirse hastane ek binamızı Şubat ayında hep beraber açacağız. Manisa’mızda üniversitemizin kuruluşunda esas teşkil eden, temelini oluşturan spor bilimleri fakültemizin yeni bina ve tesisinin inşallah Mayıs ayında açacağız. 3 bin 600 öğrencimizin aynı anda yemek yiyebildiği, tüm etkinliklerini birlikte paylaşabildiği, PTT ve banka şubelerinin bulunduğu, dinlemek için kendine vakit ayıracağı bir öğrenci merkezimizi Allah izin verirse Mart ayında hizmete açacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler ve girişimler neticesinde 2 bin kişinin kalabileceği bir yurt için kampüsümüzde yer tahsisini yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ihalesine çıktı. İnşallah 1-2 yıla kalmaz çocuklarımızın da en iyi konfor ve şartlarda barınmalarına vesile olacağız. Manisa’mıza hayalimiz olan bir kongre ve kültür merkezi kazandırmak istiyoruz. Başka bir hayalimiz ise üniversite hastanemizdeki bilgi birikiminin öncelikle özel sağlık sigortasına akabinde de yurt dışındaki hastalara açılmasıdır. Bunların çalışmalarını başlattık, alt yapısını oluşturduk. Gerekli izinler için Sağlık Bakanlığına girişimlerimiz sürüyor."