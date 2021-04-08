Ramazan'da okullar tatil mi? 13 Nisan'da okullar kapanacak mı 2021?

13 Nisan’da Ramazan'ın başlaması ile beraber okulların da tatil olacağı ve eğitimin uzaktan eğitime devam edeceği iddiaları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları her ilin valilikleri koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek'ifadelerini kullandı.

Ramazan öncesinde toplanacak olan Bilim Kurulu ve Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor.

Peki Ramazan ayında okullar kapanacak mı? 13 Nisan'da okullar tatil mi? İşte detaylar..

RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Ramazan ayının başlangıcı olan 13 Nisan itibariyle okulların da tatil olacağı ve uzaktan eğitime geçileceği iddiaları veli ve öğrencileri meraklandırdı.

Ancak MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde ara tatil ile ilgili, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasında bulundu.