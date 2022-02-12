Radyocular Atlas Üniversitesi’nde buluştu

Radyoların sevilen sesleri, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Elgörmüş ve Rektör Mustafa Küçük ile bir araya geldi, eğitime dair görüş ve öneriler sundu.

Radyoların bilinen ve sevilen sesleri, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Elgörmüş ve Rektör Mustafa Küçük ile bir araya geldi. Radyocular üniversite hakkında bilgi edinirlerken, eğitim ve Atlas Üniversitesine dair görüş ve öneriler sundu.

Konuşmasında üniversitenin kuruluş amacı ve vizyoner bakış açısını dile getiren Atlas Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Elgörmüş, her bir öğrenci için çok büyük sorumluluk duyduklarını ifade etti. Üniversite vizyonunun sadece mezun etmek değil, ülkeye ve dünyaya katkı sunacak öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade eden Yusuf Elgörmüş, üniversitenin benimsediği kelebek etkisi felsefesini şu şekilde özetledi:

“Bir durumun başlangıç verilerindeki küçük hareketlerin, nedenli büyük sonuçlar doğuracağını bilerek ve bir kelebeğin kanadı büyüklüğündeki seçimlerimizin büyük sonuçları olacağını umut ederek, üniversite olarak ‘Kelebek etkisi’ felsefesini benimsedik ve ona ‘Atlas’ adını verdik.”

Daha sonra söz alan Rektör Mustafa Küçük de radyocuların iletişimdeki etkisi ve özellikle insanların hayal gücüne dokunması anlamında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Meslek hayatına radyocu olarak başlayan TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede, TRT İstanbul Radyo Müdürü Ali Fuat Gülmez, TRT Müzik koordinatörü Kenan Bölükbaş, Kral FM’den Gönül Dostu Şener, Radyo Trafik’den Cenk Sarıkaya, Radyo 7 Talha Bora Öge, Polis Radyosu Didem Dede, Karadeniz FM Onur Sakar ve Radyo Alaturka’dan Meltem Mendi’nin katıldığı etkinlik, kampüs gezisi ile son buldu. Radyocular özellikle kütüphane ve laboratuvarlardan çok etkilendiklerini ifade etti.