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Radikal Eğitim’den öğrenci ve velileri bilgilendirme

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş, ‘Çağımızda İletişim Becerileri’ başlığı altında, iletişim nasıl kurulur ve iletişim kurarken nelere dikkat edilmelidir konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim 29.12.2020, 09:23
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Radikal Eğitim’den öğrenci ve velileri bilgilendirme

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş, ‘Çağımızda İletişim Becerileri’ başlığı altında, iletişim nasıl kurulur ve iletişim kurarken nelere dikkat edilmelidir konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Radikal Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Derya Tebelleş, “İyi iletişim kurmak demek çatışmalardan kaçmak, sorun çıkarmamak, olumsuz duyguları gizlemek demek değildir, öncelikle bunları kavrayarak başlayalım. Tüm yanlış bilinenlerin yanında iletişimimiz geçmişimizden ne getirdiğimizle ve mizaç özelliklerimizle çok ilgilidir. Geçmiş nesiller, duygularını bastırmadan açık ve etkili iletişimi denemiş olsalardı şu anda bizim için de bunun yolu açılmış olmaz mıydı?” dedi. Tebelleş, “En uzak mesafe ne Afrika’dır ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler, ne de yıldızlar geceleri ışıldayan… En uzak mesafe; iki kafa arasındaki mesafedir birbirini anlamayan demiştir Can Yücel. Kodlanmış mesaj yani karşıdakinin bize anlatmaya çalıştığı duygu, düşünce veya durumu anlamlandırırken kişisel yaşantılarımız ve algılarımız bizim mesajı olduğu gibi kavramamızı engeller ve yorumlamaya iter, yorumlama kişinin bilinç düzeyiyle de doğrudan ilişkili olduğundan iletişimde sık sık ‘’Ben öyle demek istememiştim aslında’’ cümlesiyle karşılaşırız. Bu diyaloğa daha az rastlamak istiyorsak iletişimde olduğumuz kişiyi kendi bağlamında (kişisel yaşantısı, içinde bulunduğu durum, kültürel ve sosyal çevresi ) ve kişisel yorumlamalara çok fazla yer vermeden değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

İletişim sürecinde önemli olan faktörler

İletişim sürecinde önemli olan faktörlerin altını çizen Tebelleş, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İletişim, bir kaynaktan (kişi, kişiler veya organizasyon), bir araçla (yazılı, sözlü, görsel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına aktarılmasıdır. Şimdi bakalım bu aktarım nasıl, ne şekilde olmalıdır ve beceriler nerelerde devreye giriyor. İletişim sürecinde önemli olan faktör, gönderici ve alıcıdır. İletişimin başlıca ögeleri arasında yer alan bu iki unsur olmazsa iletişimin gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü kaynaktan hedefe doğru mesajın iletilmesi olayı iletişimin temelidir. Tabii iletişim sağlanması için kaynak ve hedef dışında gerekli olan daha farklı unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurlar iletişimde bulunulan kişiye saygı duyma, kendini açma, saydam ve maske takmadan içten bir iletişim, somut konuşup karşıdakinin kafasının karışmasını engelleme, açık ve anlaşılır mesajlar yollama, sözel davranışlarla beden dilinin uyumlu olması, empati, sen dili yerine ben dilini kullanma ve aktif (etkin) dinlemedir”

“Becerileri kullanmak zaruridir”

“İnternet sayfalarının çoğunluğu ve kitapçıların yarısı doğru iletişimin kendince olanını anlatmak için yarışıyor fakat bilimsel nitelikte olanlar o denli telaşlı değiller çünkü bilimsel anlamda kaynak, mesaj, kanal ve hedef olmak üzere dört temel öge ve ögeler arasındaki ilişkiyi kurma süreci anlatılır, geri kalan her şey insana özgüdür” diyen Derya Tebelleş, “ İletişimde bulunması gereken beceriler ise evrenseldir ve empati tepkisi veremeyen biri ile iletişime geçmek dünyanın her yerinde zordur. Saygı görmediğini düşündüğün zaman senin için hazırlanmış ziyafetin ortasında bile mutsuz ve anlaşılmamış hissedersin. Ben dilinden uzak yaşanan diyaloglar hep hayal kırıklığıyla sonlanacaktır. Yani becerileri kullanmak zaruridir ve doğal süreç gereği (modern insanın evrimi) insanlarımız bu becerilerin farkında olmalıdır. Tüm bunları okuduktan sonra hala belki nerede hata yaptığımızı bir türlü anlayamamanın şaşkınlığı ve çaresizliği içerisindesinizdir diye söylüyorum: Dünyada kaç tane insan varsa o kadar farklı iletişim şekli vardır ve çeşitlilik zenginliktir ama unutmamalıyız modern dünyada kendimizi anlatabildiğimiz kadarız” sözlerine yer verdi.
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