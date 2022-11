Radikal Eğitim Kurumları’nın hedefi, İzmir’de elde ettiği başarıyı İstanbul’da da elde etmek

İzmir’de son yıllarda başarılarıyla dikkat çeken ve bu başarısını ulusal ölçeğe de taşıyarak İzmir’den Türkiye’ye yayılan eğitim kurumu markası olan Radikal Eğitim Kurumları’nın kurucusu Erdal Avcı, İstanbul’da açtıkları şubeyle İzmir’de elde ettikleri başarıyı İstanbul’da da elde etme hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "3 yıl içerisinde İstanbul’da, İzmir’deki şube sayımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Radikal Eğitim Kurumları’nın ilk olarak 2002 yılında KPSS dershanesi olarak İzmir’in Karşıyaka ilçesinde faaliyetlerine başladığını ifade eden Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, "Ben de KPSS dershanesinde derslere giriyordum. 2009 yılında Radikal Eğitim Kurumlarını devralarak; Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Adli ve İdari Hakimlik, Savcılık kursları ve birçok üniversite ile birlikte sertifika programları açtım. 2015 yılında ilk üniversiteye hazırlık kursunu açtım. İlk yılımızda oldukça başarılı sonuçlar elde ettikten sonra 2016 yılında VIP formatında bir kurs daha açtım. Kurslarımızda eğitim kalitesinden hiç ödün vermedik. İzmir’in en iyi öğretmen kadrosuyla elde ettiğimiz başarıyı, 2018 yılında Bornova ve Buca’da okullar açarak özel okulculuk sahasına da taşıdık ve daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladık. Şu anda İzmir merkezde 16 kurs merkezimiz, 3 okulumuz bulunuyor. Çıkış noktası olarak başarıya odaklı 16 idealist öğretmen ve 160 öğrenciyle başladığımız maratonda yaklaşık 700 öğretmen ve 5 bin öğrenciyle İzmir’in en büyük eğitim kurumu olduk. Bu büyümenin ve başarının merkezinde hiçbir zaman ödün vermediğimiz, veli ve öğrenci ihtiyacı odaklı, akademik başarıyı ön plana alan, özgün ve bireyselleştirilmiş eğitim programımız var” diye konuştu.

“Radikal kalitesini daha fazla öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz”

Kurumun hedeflerinden anlatan Avcı, "Radikal, bir bölgede kurum açtığı zaman en iyi öğretmen kadrosuyla çalışır. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü modelimizin merkezindeki Radikal Eğitim Sistemini (RES) hayata geçiren temel unsur, kaliteli öğretmen kadromuzdur. Bir diğer güçlü alanımız da bireysel rehberlik. Kurs ve okullarımızda bireyselleştirilmiş eğitim koçluğu sistemiyle her öğrencinin akademik gelişimini yakından takip ediyoruz ve elbette akademik süreçleri etkileyen tüm öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekliyoruz. Her öğrencinin öğrenme yolculuğu kendine özgüdür. Bunu çok iyi bilen eğitimciler olarak Radikal, İzmir’de ’Randevulu Özel Ders’ sistemini ilk başlatan kurumdur ve bu sistemi İzmir’de en iyi uygulayan kurumuz. Şimdi de ülkemizin çeşitli bölgelerinde açmaya başladığımız kurumlarımızla Radikal kalitesini daha fazla öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Radikali İstanbul ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

İzmir’de aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye genelinde franchise talepleri aldıklarını belirten Erdal Avcı, “Bizim büyüme anlayışımız, klasik franchise anlayışıyla örtüşmüyor. Bir kere Radikal’i taşıyacağımız lokasyonda her şeyden önce kaliteli, idealist, işini çok iyi yapan ve Radikal markasına değer katacak eğitimcilerle buluşmayı çok önemsiyoruz. Açtığımız tüm kurumlarımız İzmir’deki genel merkezimize bağlıdır ve tüm şubelerimizde eş zamanlı Radikal Eğitim Sistemi modelimiz uygulanır. Şubelerimize her türlü desteği sağlayan oldukça kalabalık bir genel müdürlük kadromuz var. Burası aynı zamanda Radikal’in AR-GE merkezi. Kalabalık bir ekiple eğitim programlarımızı tasarlayıp çağın gereklerine ve yeni nesil öğrenci ve velinin ihtiyacına göre güncelleyerek tasarımlarımızın tüm şubelerimizde eş zamanlı uygulanmasını sağlıyoruz. Şu an Diyarbakır’da 1 okul, 2 kurs merkezimiz, Antakya’da 1 kurs, ve Malatya’da da 1 kurs merkezimiz hizmet vermektedir. Son olarak da İstanbul’un kalbi Kadıköy’de açtığımız genel merkeze bağlı ve kendimizin yönettiği kurs merkezimizle Radikal’i İstanbul ile buluşturmuş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından biriyiz”

Radikal Eğitim Kurumları’nın gerek nitelikli liselere gerekse üniversiteye öğrenci hazırlama konusunda ülkenin en başarılı kurumlardan biri olduğunu ve bu konuda iddialı olduklarını dile getiren Avcı, “En son yapılan 2022 LGS’de 121 derece yapmış bir kurumuz. Yine üniversite sınavında ilk 100’de 27 derece çıkarttık. Bu kadar başarı sonrasında ekibim ve ben kendimize İstanbul’da büyüme hedefini koyduk. Radikal Eğitim Kurumları, bir ilki gerçekleştirdi ve bir İzmir markası olarak İstanbul’a şube açmaya karar verdik. Bundan sonraki nihai hedefimiz, İzmir’de elde ettiğimiz başarılı sonuçları İstanbul’da elde ederek Radikal farkını ortaya koymak. Akabinde de 3 yıl içerisinde İstanbul’da, İzmir’deki şube sayımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sonuçtan adım gibi eminim çünkü en az benim kadar bu hedefe inanmış ve geçmişi başarılarla dolu bir ekiple beraberim. Bu idealist ekiple birlikte şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da somut başarılara imza atarak Türkiye’nin eğitim geleceğinde oyuncu değil oyun kurucu olma iddiamızı en kısa sürede gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.