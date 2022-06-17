Radikal Eğitim Kurumlarından 2022 YKS öncesi ailelere öneriler

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, 2022 YKS’ye bir gün kala ailelere önerilerde bulundu. Çiftçi, “Tek odağınız sınav başarısı olmasın ve başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyebilirsiniz” dedi.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi’den ailelere kritik öneriler geldi. Sınava bir gün kala öğrencilerin kaygılanmaması ve endişelenmemesi için ailelere büyük bir görev düştüğünü belirten Çiftçi, “Ailesi tarafından anlaşılmak, sınava girecek gencin rahatlaması için en büyük ihtiyacından biridir. Hem öğrencinin ergenlik döneminde olması, hem de bu sürecin başlı başına stresli bir tecrübe olması sınava girecek öğrencinin zaman zaman huzursuz, kaygılı ya da agresif tavırlar göstermesine sebep olabilir. Sizin amacınız çocuğunuzun kaygısını tamamıyla yok etmek değil, belli bir düzeyde tutmasına yardımcı olmaktır. Çünkü bu düzeydeki bir kaygıya öğrencinin sınavda ihtiyacı olacaktır. Eğer sınava girecek öğrencide yüksek düzeyde kaygı varsa bu genelde öğrencinin ailesinde ki veya yakın çevresinde ki değer verdiği, önemsediği bir kişinin kaygısıdır ve dolayısıyla bu da öğrencinin kaygısını katlanarak arttıracaktır” dedi.

“Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın”

Çocuğunuzu başkalarıyla kıyas yapmayın diyerek önemli bir uyarıda bulunan Çiftçi, “Her fırsatta beden, ruh, zihin ve duygu sağlıklarının daha önemli olduğunu ve onları koşulsuz sevdiğinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Tek odağınız sınav başarısı olmasın ve başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyebilirsiniz. Birçok farklı dış uyaranın olduğu, zor şartlarda sınava hazırlandıklarını kabul edelim. Bu sebeple sonuçtan bağımsız bu süreçte gösterdiği çabasını takdir edin. Geçmiş dönemlerde de kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatın. Çünkü bunları duymaya ihtiyaçları olacak” ifadelerini kullandı.

“Çocuğunuza normalden faklı davranmayın”

Anne babalar olarak bu süreçte olabildiğince ortamı normalleştirmek önem arz etmektedir vurgusunu yapan Çiftçi, önerilerine şu şekilde devam etti: “Bu hafta sonu YKS var ve bugün çocuğunuza normalden faklı davranmayın. Değişik bir yere gitmek, normalden farklı yemekler yemek fizyolojik olarak farklı tepkiler doğurabilir. Öncesinden farklı her duruma anlayışlı tavrınız onu şaşırtabilir. Çok yumuşak davranmak veya bu durumu abartmak baskı oluşturabilir ya da sınavın çok kötü bir şey olduğu ve sizin o yüzden iyi davrandığınız düşüncesini doğurabilir. “Sana güveniyoruz”, “hepsini yaparsın” gibi sözler kişide kaygı oluşturabilir. Bu cümleler sınava girecek öğrencide baskıya neden olabilir. Bunun yerine, "Elinden gelenin en iyisini yap, biz hep yanındayız demek daha doğru olabilir", çünkü çoğu genç ailelerini hayal kırıklığına uğratmaktan korkar.”

Son olarak ise sabah evden çıkarken ailelerin panik yapmamasını ve böyle bir panik havası varsa da ailelerin bu durumu çocuğa hissettirmemesini tavsiye eden Çiftçi, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.