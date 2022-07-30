Radikal Eğitim Kurumları’nda LGS’de dereceye giren öğrencilere ödül

Radikal Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS), dereceye giren öğrenciler için Konak’ta yeni açılan okulda ödül töreni düzenlendi.

Radikal Eğitim Kurumları, Konak’ta yeni açılan Radikal Anadolu Lisesi’nde Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS), dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Törende, dereceye giren öğrencilere madalya takdim edilirken, öğrenciler gururlarını aileleriyle paylaştı. Törende konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumları Buca Koordinatörü Ferhat Arslan ve Konak Radikal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ertem, kurumun ve öğrencilerin başarılarını anlattı. Çocuklarının ödüllendirilmesini paylaşan aileler de gurur dolu anlar yaşadı.

"İzmir’in en başarılı kurumu olduk"

Törende Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı adına konuşma yapan Buca Koordinatörü Ferhat Arslan, yüzde 98 yerleştirme oranı ile İzmir’in en başarılı eğitim kurumu olduklarını söyledi. Arslan, "Bugün çocuklarınızın başarıları ile gururlanmak ve onların sevinçlerine ortak olmak için bir aradayız. 2022 Liseye Geçiş Sınavında 2 Öğrencimiz Türkiye birincisi yüzde 1’lik dilimde 14 öğrenci, yüzde 3’lik dilimde 26 öğrenci, yüzde 4’lük dilimde 57, yüzde 5’lik dilimde 69 öğrenci ve toplamda 168 öğrencimiz ile İzmir’in en başarılı kurumu olduk. yüzde 98 yerleştirme oranı ile, 56 öğrenciyi Fen Lisesine, 192 öğrenciyi ise Nitelikli okullara yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan başta öğrencilerimize ve ailelerine, Radikal Eğitim Kurumlarının özverili şube müdürlerine, rehberlik zümresi ve cefakâr şekilde çalışan değerli öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Akademik eğitim sistemi ön planda"

Yeni açılan Konak Radikal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ertem ise "Akademik eğitim sistemini ön planda tutarak, proje tabanlı eğitim modelimizin yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine yer veren, Konak Radikal Anadolu Lisesi, eğitim faaliyetlerine hazırdır. Uzman kadromuzla birlikte diğer tüm şubelerimizle sunduğumuz akademik ve bireysel başarılarımızı hedefe almaktan gururluyuz" açıklamasında bulundu.

Tören sonunda ise Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Karaman, öğrencilerin başarılarında büyük katkısı olan öğretmenlere plaket verdi.