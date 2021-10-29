Radikal Eğitim Kurumlarında Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Sektöründe 20. yılını geride bırakan Radikal Eğitim Kurumları; her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla büyük bir coşku ile kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. kuruluş yıl dönümü Radikal Eğitim Kurumlarının İzmir ve Diyarbakır’ da bulunan 3 büyük eğitim kampüsü; İzmir, Diyarbakır, Hatay ve İstanbul’ da bulunan 20 kursuyla birlikte eş zamanlı olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda okullardaki ve kurslardaki öğrencilerin hazırladığı şiir, müzik dinletileri, halk oyunları ve spor müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

“Cumhuriyetin önemini ve bize kazandırdığı değerleri perçinledik”

Kutlamalarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte yeniden Cumhuriyetin önemini ve bize kazandırdığı değerleri perçinledik diyen Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, “Radikal Eğitim Kurumları olarak okullarımızda ve kurslarımızda sadece öğrencinin ihtiyacı olan dersleri vermenin yanında, 98 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte halkımızın kazandığı bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığımız bu günde toplumumuzda güçlü bir bellek oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitimde radikal bir tavrı olan Radikal Eğitim Kurumları, bu konuya olan duyarlılığını her sahada göstermekten çekinmemektedir. Şunu biliyoruz ki; Eğitim kurumları bu toplumun mutfağını oluşturmaktadır. Eğitimciler ise o mutfağın aşçılarıdır. Toplumsal belleği güçlendirmek için biz eğitimciler görevler alırız. Çünkü tek amacımız dün kadar bilge, bugün kadar gerçek ve yarın kadar genç kalabilen nesiller yetiştirmektir. Ancak o zaman bize verilen Cumhuriyeti ve onların bıraktığı emaneti gururla taşıyabiliriz” dedi.