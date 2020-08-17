Radikal Eğitim Kurumları, 160 öğretmenle çalıştayını yaptı

Radikal Eğitim Kurumları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öğretmen çalıştayını gerçekleştirdi. Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, öğretmenlik idealinin ortak çatıları olduğunu vurgulayarak, Radikal’in gücünün insan hayatına dokunarak ortaya çıkan mutluluktan geldiğini söyledi.

Radikal Eğitim Kurumları, 160 öğretmenin katılımıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmen çalıştayı düzenledi. Çalıştaya katılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu, eğitimde planlama ve uygulama, öğretim teknikleri, sınıf yönetimi, iletişim ve beden dili konulu sunum yaptı.

"Öğretmenlik ideali bizim ortak çatımızdır"

Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, güçlerini insandan aldıklarını söyleyerek, insanlığa dair büyük sorumluluk taşıyan mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini söyledi. Erdal Avcı, öğretmenliğin sadece bir meslek değil yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Dünyayı anlamayı, daha iyi bir dünya için çalışmayı, hayal kurmayı ve bu hayaller için yola çıkmayı öğretmenlik ideali bize öğretiyor. Bu ideal bizim ortak çatımızdır. Tüm farklarımızı bir yana bırakan tüm ayrı gayrılıkları öteye iten işte bu idealdir. Radikal Eğitim Kurumlarını güçlü kılan bizleri bir arada tutan ve geleceğe birlikte yürümemizi sağlayan işte bu ortak idealdir" dedi.

Türkiye’de eğitim alanında yaşanan sıkıntılardan da bahseden Erdal Avcı, bu sıkıntılı atmosferi değiştirmek için iyi örneklerin çoğaltılması gerektiğini belirtti. Hayatına dokundukları çocukların yaşadığı başarıların kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir insanın hayatına dokunmak ve onu ileriye taşımanın mutluluğu hiçbir şey ile ölçülemez. İşte Radikal’in gücü bu mutluluktan geliyor dostlarım. bizler insanları geleceğe hazırlıyoruz. Onları bilgi, beceri ve insani değerlerle buluşturuyoruz. Onların mutlulukları için gerekli şartları hazırlıyoruz. Sizler, mutluluk üretiyorsunuz dostlarım. Radikal’in öğretmenlik ideallerinin odağında sizlerin bu mutluluğu getiren emeği var."

"Toplumu ve ülkeyi yüceltmenin yolu eğitimden geçmektedir"

Programda Erdal Avcı’dan sonra söz alan Buca Radikal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Öztürk ise dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde eğitimcilerin geliştireceği sosyal ve duygusal becerilerin, huzurlu ve mutlu bir topluma ulaşmanın da en büyük kolaylaştırıcısı olacağını söyledi. Öztürk, "Toplumu ve ülkeyi yüceltmenin yolu eğitimden geçmektedir. Bizler öğrencilerimizi, bilgiyi ezberlemekten çok bilgiye ulaşabilen, edindiği bilgiyi günlük yaşayabilen ve davranışa dönüştürebilen kişilikli, eleştirel düşünen, bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Radikal Eğitim Kurumlarının geleneği ve tek tek sizlerin kişisel yeteneklerinin yanı sıra, kurucumuzdan gördüğümüz destek, bizler için önemli bir itici güç oluyor. Daha verimli çalışarak, kaliteli ve nitelikli işler yapmamızın önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

14 Ağustos Cuma günü başlayan kurultay, 15 Ağustos Cumartesi günü sona erdi.