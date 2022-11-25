Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu için görkemli açılış

Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yüksek bir katılımla gerçekleşti.

Açılışta Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp,

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Merve Baysal, Merinos Halı

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu başta olmak üzere kalabalık bir protokol

ekibinin yanı sıra Quick Sigorta acenteleri ve basın mensupları da yer aldı.

Modern bir eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Gülseren - Hüseyin Doğan

İlkokulu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için faaliyetlerine başlayarak 380 öğrenciyi ve ikisi

yönetici olmak üzere 13 öğretmeni eğitim hayatına kavuşturdu. 24 Kasım Öğretmenler

Günü’nde ise okul binasında düzenlenen etkinlikle, 81 ilden 500’e yakın acente, basın

mensubu ve protokolden yoğun bir katılımla resmi açılışı gerçekleşti. Bir dakikalık saygı

duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başlayan etkinliğin sunuculuğunu kendisi de bir

öğretmen olan Nalan Türkel üstlendi. Türkel sunum yaparken temeli acentelerle birlikte

atılan okulun, temeline konulan zaman kapsülünde ve okul duvarında tüm acentelerin

isimlerinin yer aldığını hatırlattı. Açılışın ilk konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, sözlerine Alanya hakkında bilgiler vererek başladı. 26 ilden daha büyük olan Alanya’da şimdiye kadar

hayırseverler tarafından 106 okul yaptırıldığını, altı yeni okulun da yapım aşamasında

olduğunu belirten Yılmaz, ilçenin hayırseverlerin başkenti olarak anıldığını söyledi ve şunları

kaydetti: “Hayırseverlerimiz devletimizin çok önemli bir görevini de üstlenmiş bulunuyor.

Quick Sigorta vesilesiyle ilçemize okul yaptıran Sayın Maher Holding Yönetim Kurulu

Başkanı Mahmut Erdemoğlu da hayırseverler kervanımıza katılmış oldu. Tüm öğrencilerimiz

ve halkımız adına Quick Sigorta ailesine ve okulun yapımında emeği geçen herkese çok

teşekkür ediyorum”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın ardından söz alan Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali

Yenialp, eğitim desteğine en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olarak Mahmutlar Köyü’nün

tercih edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken eğitimin önemine dikkat çeken bir

konuşma yaptı: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim yuvası olacak okulumuzun

açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün ülkemiz için de önemli bir gün.

Kıymetli Mimar Turgut Cansever’in bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Şehri imar ederken nesli

ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Nesli ihya

etmek için tabii ki okullarımız gerekli ama o güzide okullarımızın mimarı öğretmenlerimiz de

önemli. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutlamak istiyorum. Tüm

Maher Holding ailesine bu değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilçemize ve

ülkemize hayırlı olmasını dilerim”

“Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum”

Merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun mirası sayılacak yaşam ilkelerinden eğitime verilen

önemden bahsederek konuşmasına başlayan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Erdemoğlu, “Bizler de onun yaşarken başlattığı ülkemize

kalıcı eserler bırakma sevdasına devam ediyoruz. Öncelikle bizlere bu prensipleri aşıladığı

için rahmetli babamız Mahmut Erdemoğlu’nu saygıyla anıyorum.” Başta okul yeri seçimi ve

katkılarından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel’e ve Milli Eğitim Bakanlığı

ekiplerine, sayısı 4 bini aşan acentelere ve okulun yapımına emeği geçen herkese teşekkür

ederek konuşmasına devam eden Erdemoğlu, okul ile ilgili şunları dile getirdi: “Bu okulda

okuyacak gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği

muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve

namuslu insanlar olarak gelişmelerini temenni ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü olması

vesilesiyle başta kendisi de öğretmen olan eşim Mine Hanım ve tüm öğretmenlerimizi

kutlarım. Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını

diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“26 ülkeden öğrencisiyle Uluslararası bir okul oldu”

Erdemoğlu, konuşmasının ardından mikrofonu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’na devretti. Quick Sigorta ailesinin zoru

başardığına dikkat çeken Eroğlu, bu tip sosyal sorumluluk projelerinin de sigorta sektörünü

halka anlatmada önemli bir role sahip olduğunu belirtip konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sigorta

sektörünü tanıtmak, sektörün önemini anlatmak istiyoruz. Tabii bu paydaşlarımızla olunca

kolay ama gerek ekonomi basını gerek politika ve gerekse halkımıza ulaşmada böylesi

anlamlı projeler vesile oluyor. Bu uygulamaların, değerli hamlelerin sektördeki diğer

şirketlere de örnek olmasını diliyorum. Bugün ayrıca önemli bir gün. Bir öğretmen çocuğu

olarak böyle bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Tüm okullar kıymetli ama bu okulun

bir özelliği var ki ilçe kadar uluslararası bir konuma ulaştı; 26 ülkeden öğrenciyi aynı çatıda

buluşturdu ve uluslararası bir okul oldu. Tüm Quick Sigorta ailesine bu anlamlı yatırımı için

teşekkür ediyorum”

Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de

Alanya’nın artık dünyaca bilinen bir ilçe olmasının altını çizerek ilçenin iki üniversitesiyle

eğitimde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Quick Sigorta’nın okul için özellikle

Mahmutlar Köyü’nü seçmesinin en çok yabancıyı barındıran bölge olduğu için önemli

olduğunu belirtti ve ekledi: “İlçede 160 ülkeden, Mahmutlar Köyü’nde ise 26 ülkeden öğrenci

öğrenim görüyor. Hayırseverlerin eğitime yaptığı yatırımlarla da gelişmeye devam edecek.

Açılış için böylesi anlamlı bir günü seçtiği için de hayırsever ailemize teşekkür ediyorum”

Törende ayrıca TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkan Vekili TOBB

Sigorta Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Başkanı Fahri Altıngöz,

TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, Uluslararası Sigorta Fuarı

yöneticileri, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri ve

gazeteciler derneklerinin temsilcileri de yer aldı.

“Söz verdiğimiz gibi” temasıyla düzenlenen açılışta acentelerine verdiği sözü yerine getiren

bir şirket olan Quick Sigorta ve Maher Holding adına Mahmut Erdemoğlu’na Alanya

Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından plaket takdim edildi. Ardından Alanya Müftüsü

İhsan İlhan’ın duasının ardından kurdele kesimiyle birlikte okulun resmi açılışı alkışlarla

kutlandı.

“Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli”

Maher Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eğitim gelişim merkezi ME-NOVA’nın kurucusu

Mine Erdemoğlu, eğitime gönül vermiş biri olarak Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun

açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirirken “Eğitimi başarının anahtarı

olarak görüyorum. Finansal açıdan da belli bir konumda olunca öğretmenlikten gelen gönül

bağını bir yatırımla taçlandırmak istedik. Çok sayıda öğretmen açığının olduğu bir dönemde

hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlamasını hedefledik ve Quick

Sigorta adına bu yatırımı gerçekleştirdik. Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli olması

bilgisinden hareketle anaokuldan başlayan bir ilkokul olarak inşa ettik burayı. Umuyorum ki

çocukların beceriler ve değerler anlamında ilk tohumları burada atılacak. Ve en önemlisi

eminim Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında atılacak. Öte yandan değerli öğretmenlerimizin

katkılarıyla bir de kütüphane oluşturduk, çocuklarımız için katkı sağlayacağını

düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, İlçe Milli

Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu,

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ve Maher Yatırım Holding CEO’su Levent

Uluçeçen okula yaptırılan kütüphaneyi ve sınıfları gezip öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü

kutlayıp sohbet etti. Mahmut Erdemoğlu’nun eşi Mine Erdemoğlu da kütüphanede

kitaplardan oluşan hediyeler verdi. Tören minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle birlikte

son buldu.

(MEA-