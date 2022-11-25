Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu için görkemli açılış
Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yüksek bir katılımla gerçekleşti.
Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yüksek bir katılımla gerçekleşti.
Açılışta Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Merve Baysal, Merinos Halı
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu başta olmak üzere kalabalık bir protokol
ekibinin yanı sıra Quick Sigorta acenteleri ve basın mensupları da yer aldı.
Modern bir eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Gülseren - Hüseyin Doğan
İlkokulu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için faaliyetlerine başlayarak 380 öğrenciyi ve ikisi
yönetici olmak üzere 13 öğretmeni eğitim hayatına kavuşturdu. 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde ise okul binasında düzenlenen etkinlikle, 81 ilden 500’e yakın acente, basın
mensubu ve protokolden yoğun bir katılımla resmi açılışı gerçekleşti. Bir dakikalık saygı
duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başlayan etkinliğin sunuculuğunu kendisi de bir
öğretmen olan Nalan Türkel üstlendi. Türkel sunum yaparken temeli acentelerle birlikte
atılan okulun, temeline konulan zaman kapsülünde ve okul duvarında tüm acentelerin
isimlerinin yer aldığını hatırlattı. Açılışın ilk konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, sözlerine Alanya hakkında bilgiler vererek başladı. 26 ilden daha büyük olan Alanya’da şimdiye kadar
hayırseverler tarafından 106 okul yaptırıldığını, altı yeni okulun da yapım aşamasında
olduğunu belirten Yılmaz, ilçenin hayırseverlerin başkenti olarak anıldığını söyledi ve şunları
kaydetti: “Hayırseverlerimiz devletimizin çok önemli bir görevini de üstlenmiş bulunuyor.
Quick Sigorta vesilesiyle ilçemize okul yaptıran Sayın Maher Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Erdemoğlu da hayırseverler kervanımıza katılmış oldu. Tüm öğrencilerimiz
ve halkımız adına Quick Sigorta ailesine ve okulun yapımında emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın ardından söz alan Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali
Yenialp, eğitim desteğine en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olarak Mahmutlar Köyü’nün
tercih edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken eğitimin önemine dikkat çeken bir
konuşma yaptı: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim yuvası olacak okulumuzun
açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün ülkemiz için de önemli bir gün.
Kıymetli Mimar Turgut Cansever’in bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Şehri imar ederken nesli
ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Nesli ihya
etmek için tabii ki okullarımız gerekli ama o güzide okullarımızın mimarı öğretmenlerimiz de
önemli. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutlamak istiyorum. Tüm
Maher Holding ailesine bu değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilçemize ve
ülkemize hayırlı olmasını dilerim”
“Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum”
Merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun mirası sayılacak yaşam ilkelerinden eğitime verilen
önemden bahsederek konuşmasına başlayan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Erdemoğlu, “Bizler de onun yaşarken başlattığı ülkemize
kalıcı eserler bırakma sevdasına devam ediyoruz. Öncelikle bizlere bu prensipleri aşıladığı
için rahmetli babamız Mahmut Erdemoğlu’nu saygıyla anıyorum.” Başta okul yeri seçimi ve
katkılarından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel’e ve Milli Eğitim Bakanlığı
ekiplerine, sayısı 4 bini aşan acentelere ve okulun yapımına emeği geçen herkese teşekkür
ederek konuşmasına devam eden Erdemoğlu, okul ile ilgili şunları dile getirdi: “Bu okulda
okuyacak gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve
namuslu insanlar olarak gelişmelerini temenni ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü olması
vesilesiyle başta kendisi de öğretmen olan eşim Mine Hanım ve tüm öğretmenlerimizi
kutlarım. Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını
diliyorum” ifadelerine yer verdi.
“26 ülkeden öğrencisiyle Uluslararası bir okul oldu”
Erdemoğlu, konuşmasının ardından mikrofonu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’na devretti. Quick Sigorta ailesinin zoru
başardığına dikkat çeken Eroğlu, bu tip sosyal sorumluluk projelerinin de sigorta sektörünü
halka anlatmada önemli bir role sahip olduğunu belirtip konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sigorta
sektörünü tanıtmak, sektörün önemini anlatmak istiyoruz. Tabii bu paydaşlarımızla olunca
kolay ama gerek ekonomi basını gerek politika ve gerekse halkımıza ulaşmada böylesi
anlamlı projeler vesile oluyor. Bu uygulamaların, değerli hamlelerin sektördeki diğer
şirketlere de örnek olmasını diliyorum. Bugün ayrıca önemli bir gün. Bir öğretmen çocuğu
olarak böyle bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Tüm okullar kıymetli ama bu okulun
bir özelliği var ki ilçe kadar uluslararası bir konuma ulaştı; 26 ülkeden öğrenciyi aynı çatıda
buluşturdu ve uluslararası bir okul oldu. Tüm Quick Sigorta ailesine bu anlamlı yatırımı için
teşekkür ediyorum”
Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de
Alanya’nın artık dünyaca bilinen bir ilçe olmasının altını çizerek ilçenin iki üniversitesiyle
eğitimde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Quick Sigorta’nın okul için özellikle
Mahmutlar Köyü’nü seçmesinin en çok yabancıyı barındıran bölge olduğu için önemli
olduğunu belirtti ve ekledi: “İlçede 160 ülkeden, Mahmutlar Köyü’nde ise 26 ülkeden öğrenci
öğrenim görüyor. Hayırseverlerin eğitime yaptığı yatırımlarla da gelişmeye devam edecek.
Açılış için böylesi anlamlı bir günü seçtiği için de hayırsever ailemize teşekkür ediyorum”
Törende ayrıca TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkan Vekili TOBB
Sigorta Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Başkanı Fahri Altıngöz,
TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, Uluslararası Sigorta Fuarı
yöneticileri, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri ve
gazeteciler derneklerinin temsilcileri de yer aldı.
“Söz verdiğimiz gibi” temasıyla düzenlenen açılışta acentelerine verdiği sözü yerine getiren
bir şirket olan Quick Sigorta ve Maher Holding adına Mahmut Erdemoğlu’na Alanya
Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından plaket takdim edildi. Ardından Alanya Müftüsü
İhsan İlhan’ın duasının ardından kurdele kesimiyle birlikte okulun resmi açılışı alkışlarla
kutlandı.
“Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli”
Maher Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eğitim gelişim merkezi ME-NOVA’nın kurucusu
Mine Erdemoğlu, eğitime gönül vermiş biri olarak Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun
açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirirken “Eğitimi başarının anahtarı
olarak görüyorum. Finansal açıdan da belli bir konumda olunca öğretmenlikten gelen gönül
bağını bir yatırımla taçlandırmak istedik. Çok sayıda öğretmen açığının olduğu bir dönemde
hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlamasını hedefledik ve Quick
Sigorta adına bu yatırımı gerçekleştirdik. Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli olması
bilgisinden hareketle anaokuldan başlayan bir ilkokul olarak inşa ettik burayı. Umuyorum ki
çocukların beceriler ve değerler anlamında ilk tohumları burada atılacak. Ve en önemlisi
eminim Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında atılacak. Öte yandan değerli öğretmenlerimizin
katkılarıyla bir de kütüphane oluşturduk, çocuklarımız için katkı sağlayacağını
düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu,
Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ve Maher Yatırım Holding CEO’su Levent
Uluçeçen okula yaptırılan kütüphaneyi ve sınıfları gezip öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü
kutlayıp sohbet etti. Mahmut Erdemoğlu’nun eşi Mine Erdemoğlu da kütüphanede
kitaplardan oluşan hediyeler verdi. Tören minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle birlikte
son buldu.
(MEA-