Pursaklar’da gençler sınavlara millet kıraathanelerinde hazırlanıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Üniversiteye giriş sınavı için Millet Kıraathanelerinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan gençlerin kaliteli ortamlarda ders çalışabilmeleri için Pursaklar’a 7 tane Millet Kıraathanesi kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Üniversite sınavına hazırlanmak ve kitap okumak için kıraathaneye gelen gençlerle sohbet etti.

‘‘Hedefler yüksek, bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum’’

Millet Kırathanelerinde geleceği inşa edecek olan gençlerin büyük bir özveri ile üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yeter ki ‘Siz Okuyun’ mottosuyla çıktığımız bu yolda ilçemize 7 adet Millet Kıraathanesi kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite sınavı yaklaşıyor. Çalışmalarında sona yaklaşan genç kardeşlerimle sohbet ettik. Bütün öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Hedefler yüksek. Bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

Millet Kıraathanelerine ziyaretlerinde gençlerin dikkatini dağıtmamaya dikkat eden Ertuğrul Başkan, haftanın her günü açık olan Millet Kıraathanesinin, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen gençlerin ilk tercihi olma özelliği taşıdığını da ifade etti.