Pursaklar Basın Akademi’de Mezuniyet Heyecanı

Pursaklar Belediyesince organize edilen, deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı Basın Akademisi, sertifika töreniyle sona erdi.

14-29 Mayıs tarihleri arasında yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen Pursaklar Basın Akademisi’nde medya ve iletişim sektörüne yönelmek isteyen gençler, deneyimli gazetecilerin, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla tecrübelerin paylaşıldığı eğitimler, TürkMedya-24 TV Ankara Temsilcisi/Gazeteci Melik Yiğitel ve Kanal D Ankara Temsilcisi/Gazeteci Zafer Şahin’in eğitim seminerleriyle sona erdi.

3 hafta boyunca verilen eğitimlerin ardından Pursaklar Basın Akademi programının kapanış törenine katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, eğitimleri başarıyla tamamlayan 201 katılımcıya sertifikalarını takdim etti.

‘‘Önümüzdeki yıllarda gazetecilik alanında çalışacak olan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum’’

Kısa bir kapanış konuşması yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Birbirinden değerli ve deneyimli gazetecilerimizin tecrübelerini paylaştığı Basın Akademisini tamamladık. Eğitim seminerlerimize büyük ilgi ile katılım sağlayan genç gazeteci adaylarımız işin inceliklerini öğrenirken, medya alanında işi ehlinden öğrenme fırsatı buldular. Önümüzdeki yıllarda bu alanda çalışacak olan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Eğitimlere katılım noktasında gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Sertifika töreninin ardından bir süre katılımcılarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.