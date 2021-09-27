Prof. Dr. Yıldız Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olan ilk rektör oldu

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden dört yılda mezun olarak büyük takdir topladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden mezun olan ilk Rektör unvanını alan Prof. Dr. Musa Yıldız, hayat boyu öğrenmenin her seviyede mümkün olabileceğini gösterdi. Aldığı yeni diplomasıyla Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine de katılan Prof. Dr. Yıldız, mezuniyet kepini mezun olan diğer öğrencilerle birlikte havaya fırlattı.

Törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Prof. Dr. Yıldız, "Açıköğretim Fakültesi çeşitli sebeplerle dolayısıyla üniversitelerde yüz yüze eğitim alamayan kişiler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle küresel salgının yaşandığı bu dönemde, uzaktan ve açıköğretimin önemi daha iyi görülmüş oldu. Bu vesile ile mezun olan tüm öğrenci arkadaşları tebrik ediyor, desteklerinden ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Mezuniyet töreni öncesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret eden Prof. Dr. Yıldız, ziyaret sonrası Prof. Dr. Erdal’a üniversitenin rölyefinin basılı olduğu plaketi takdim etti. Prof. Dr. Erdal ise Prof. Dr. Yıldız’a mezuniyet hatırası olarak bir plaket takdim ederek, nazik ziyaretlerinden dolayısıyla teşekkür etti.