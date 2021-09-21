Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ziyaret

Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitenin yöneticileri ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Saraç Teknoloji Transfer Ofisi ve Aziz Sancar Laboratuvar Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Başkanımıza yol gösterici ve aydınlatıcı ziyaretlerinden dolayı şükran sunuyoruz." dedi.