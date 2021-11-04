Prof. Dr. Ömer Özkan: “Böbreğin ve karaciğerin üretilebileceğine inanıyorum”

-Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ‘21. Yüzyılda Organ Nakli’ konulu seminer

- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: “Böbreğin ve karaciğerin üretilebileceğine inanıyorum”

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından düzenlenen ‘21. Yüzyılda Organ Nakli’ konulu etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, canlılara mümkün olduğunca ihtiyaç duymadan kadavradan organ nakillerinin yapılmasını gerektiğini ifade ederek; “Belki bizim ömrümüz yetmeyecek ama bir güzel bir kap içerisinde size lazım olan bir böbreğin ya da karaciğerin ben üretilebileceğine inanıyorum" dedi.

AFSÜ tarafından ‘21. Yüzyılda Organ Nakli’ konulu seminer düzenlendi. AFSÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, gelecekte bir domuzun böbreğinin alınıp insana nakil edilmesine ihtiyaç olmayacağını düşünenlerden olduğunu söyledi. Sebebi de onlardan önce çok bir şeyler yapacaklarını ifade eden Özkan, "Neler yapacağız? Belki organ üreteceğiz. Belki de aldığımız o çok önemli bir çalışma bence fantastik, bomba bir çalışma. Ama onun genetiğinin değiştirileceği yapay organın laboratuvarda kök hücre üzerinde geliştirilebileceğini belki bir gün gelecek bizim ömrümüz yetmeyecek belki bir gün bir poşet içerisinde, güzel bir kap içerisinde size lazım olan bir böbreğin ya da karaciğerin ben üretilebileceğine inanıyorum" dedi.

HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Böbrek dokusu, mesane dokusu, rahim dokusu ve damarlar üretilebildiğini ifade eden Özkan şöyle konuştu:

“İş bunların entegrasyonuna kaldı. Asla bu kadar basit değil. Ben tıp öğrencilerimize hep şunu diyorum; ‘Birçok konuda tıp daha yeni başlıyor.’ 4 tane önemli kavram var. İlaç, aşı, onkolojik araştırmalar ve gen transferleri. Bu dört ana kavramı eğer biz yapay yollarla üretilen organ üretimin kök hücre içerisine koyarsak tıbbın büyük kısmını çözmüş olacağız. Organ naklinde çok önemli gelişmeler oluyor. Biz de bunların içerisinde yer alabiliriz. Biz organ üretene kadar en iyisi bu. İnsanların yaşaması için bir hafta sonra ölmemesi için biz bu organ nakillerini yapmak zorundayız. Canlılara mümkün olduğunca ihtiyaç duymadan kadavradan bu naklin yapılmasını sağlamalıyız. Bunun için de hepimize çok önemli görevler düşüyor.”

(MT-