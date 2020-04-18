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Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA, İTÜ ETA VAKFI KURULUŞU OLAN DOĞA KOLEJİ’NİN LİSE KOORDİNATÖRÜ SİBEL İZGİMAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, TÜRKİYE GENELİNDEKİ DOĞA KOLEJİ KAMPÜSLERİNDEN LİSE ÖĞRENCİLERİYLE YOUTUBE CANLI YAYININDA BULUŞTU.

Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA, İTÜ ETA VAKFI KURULUŞU OLAN DOĞA KOLEJİ’NİN LİSE KOORDİNATÖRÜ SİBEL İZGİMAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, TÜRKİYE GENELİNDEKİ DOĞA KOLEJİ KAMPÜSLERİNDEN LİSE ÖĞRENCİLERİYLE YOUTUBE CANLI YAYININDA BULUŞTU.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:14
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Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin Lise Koordinatörü Sibel İzgiman’ın moderatörlüğünde, Türkiye genelindeki Doğa Koleji kampüslerinden lise öğrencileriyle Youtube canlı yayınında buluştu.

Üniversite yaşamında ve kariyer yolculuğunda başarının anahtarının iyi bir temel eğitim almak olduğunu vurgulayan Mehmet Karaca, “Doğa Koleji ile birlikte kocaman bir aile haline geldik. Bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Yeni eğitim modellerimizle, deneyimlerimizden Doğalı öğrencilerimizin yararlanması için ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

“Zihninizi sanat ve sporla besleyin”

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik başarılarının yanında hobileri olan, bir müzik aleti çalan, sosyal yönü gelişmiş olan öğrenci profili, benim için başarılı öğrencidir. Evde geçirdiğiniz zaman zarfında derslerinizle ilgilenmenin yanında kişisel gelişiminize de önem verin. Bol bol film ve belgeseller izleyin, müzik dinleyin. Görsel hafızanızı zenginleştirin. Zihnimizin farklı aktivitelerle, sanatla ve sporla beslenmeye ihtiyacı var.”

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