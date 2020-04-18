Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin Lise Koordinatörü Sibel İzgiman’ın moderatörlüğünde, Türkiye genelindeki Doğa Koleji kampüslerinden lise öğrencileriyle Youtube canlı yayınında buluştu.

Üniversite yaşamında ve kariyer yolculuğunda başarının anahtarının iyi bir temel eğitim almak olduğunu vurgulayan Mehmet Karaca, “Doğa Koleji ile birlikte kocaman bir aile haline geldik. Bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Yeni eğitim modellerimizle, deneyimlerimizden Doğalı öğrencilerimizin yararlanması için ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

“Zihninizi sanat ve sporla besleyin”

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik başarılarının yanında hobileri olan, bir müzik aleti çalan, sosyal yönü gelişmiş olan öğrenci profili, benim için başarılı öğrencidir. Evde geçirdiğiniz zaman zarfında derslerinizle ilgilenmenin yanında kişisel gelişiminize de önem verin. Bol bol film ve belgeseller izleyin, müzik dinleyin. Görsel hafızanızı zenginleştirin. Zihnimizin farklı aktivitelerle, sanatla ve sporla beslenmeye ihtiyacı var.”