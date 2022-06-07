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Prof. Dr. Kemal Şenocak YÖK Üyeliğine seçildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği görevine seçildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın görevinin sona ermesinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, rektörlük görevine vekâlet edecek.
Eğitim 07.06.2022, 11:46
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği görevine seçildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın görevinin sona ermesinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, rektörlük görevine vekâlet edecek.