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Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın yeni görevi belli oldu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapan, terör ve güvenlik konularında uzman, akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı görevine getirildi.

Eğitim 19.02.2022, 10:53
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın yeni görevi belli oldu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapan, terör ve güvenlik konularında uzman, akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı görevine getirildi.

Oxford Üniversitesi CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) “Çatışma Çözüm Merkezi” kıdemli üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Doğuş Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Danışmanı olarak göreve başladı. Şubat ayı itibari ile görevine başlayan Arıboğan, aynı zamanda Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) akademik kadrosunda da yer alıyor.

Deniz Ülke Arıboğan kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirdi.

Hava Harp Okulu ve Harp Akademilerinde dersler veren Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 2016 - 2017 yılları arasında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Politik psikoloji perspektifinden güvenlik meselelerinin incelenmesi ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Prof. Dr. Arıboğan, aynı zamanda International Dialogue Initiative (IDI) yönetim kurulu üyesi, ‘Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi’ üyesi ve Oxford Üniversitesi CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Merkezi kıdemli üyesidir.

Arıboğan’ın yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

Eserleri;

Pandeminin Psikopolitiği, İnkılap Kitabevi, 2020

Travmaların Gölgesinde Politik Psikoloji, İnkılap Kitabevi, 2020

The Wall, İnkılap, 2019

Duvar, İnkılap Kitabevi, 2017

Büyük Resmi Görmek, İstanbul, Timaş Yayınları, 2013

Geleceğin Haritası, İstanbul, Profil Yayınları, 2008

Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2007 (Genişletilmiş yeni basım)

Dil İnsanı Konuşur, İstanbul, TOÇEV yayınları, 2006

Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, İstanbul, Timaş Yayıncılık, 2003; Yeni basım Nefretten Teröre, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004

Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya (editör), İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001

Kabileden Küreselleşmeye, İstanbul, Sarmal Yayınları, 1998, 2. baskı, Mavi Ada Yayıncılık, 2000

Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, İstanbul, Der Yayınları, 1996

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (edt.) Faruk Sönmezoğlu, ortak yazar; Deniz Ülke Arıboğan, Beril Dedeoğlu, Gülden Ayman, İstanbul, Cem Yayınevi, 1993, İstanbul, Der Yayınları, 2. baskı 1996, 3. baskı 2000

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