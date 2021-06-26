Polisin çabası kimliğini kaybeden Busenur’u sınavın girmesine yetmedi

Amasya’da nüfus cüzdanını kaybettiği için internetten nüfus kayıt örneği çıktısı alıp YKS’ye gireceği binaya gelen genç kız sınava alınmadı. Kimlik kartı çıkartmak için motosikletli polisin hızla Nüfus Müdürlüğüne götürdüğü Busenur Eser, bu sefer de yanında fotoğrafı olmayınca kimliğini yeniletemedi.

Ordu Üniversitesi’nde sanat tarihi bölümünde öğrenim gören Busenur Eser, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi(TYT) için memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinden kent merkezine geldi. Vatandaşlık kimlik kartını kaybettiği için sabah internetten nüfus kayıt örneği çıkartıp sınav giriş belgesiyle birlikte sınavın yapıldığı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne gelen 19 yaşındaki genç kız evraklarının eksik olduğu için salona alınmadı.

Sınav giriş süresine yaklaşık 10 dakika kala durumun polise bildirilmesi üzerine motosikletli polisle birlikte kentin girişindeki Amasya Nüfus Müdürlüğü’ne giden genç kız bu seferde yanında fotoğraf bulundurmayınca yeni kimlik kartına kavuşamadı. Motosikletli polisle birlikte tekrar sınav binasına gelen ve çabaları için polislere teşekkür eden Eser’i annesi teselli etti.

Aynı sınav binasının giriş kapıların kapatılmasının ardından gelen bir gençte görevliler tarafından içeri alınmadı.