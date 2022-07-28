Polis ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapıldı

Edirne’de polis ekipleri tarafından kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürecinde toplumun desteği büyük önem taşıyor. Bu çerçevede eğitimlerini sürdüren polis ekipleri, okullarda, kurs merkezlerinde ve çeşitli noktalarda verdiği eğitimlerle toplumun bilinçli olmasına katkı sağlıyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevzi Paşa Kurs Merkezi Eğitici ve Kursiyerlerine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun yanı sıra ayrıca ’Uyuma’ uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Uyuma’ Projesi’nin bilinilirliğini arttırmak adına da çalışmalar devam ediyor.

’Uyuma’ Projesi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uygulama , akıllı telefonlara kolayca indirilebiliyor ve anında bildirim yapılabiliyor.